Новый и.о. губернатора осваивается в кабинете Фургала, но к народу пока не вышел

Явление Михаила Дегтяреву народу пока откладывается. Брифинг в местном Белом доме был перенесен с 14 на 16 часов. То есть, по московскому времени - с 7 утра на 9... А затем, когда стало известно, что к зданию правительства подтянутся встретить нового и. о. губернатора «рассерженные горожане», снова отменен.

Михаил Дегтярев уже прилетел в ХабаровскФото: Владимир ВОРСОБИН

Но Дегтярев все-таки появился на пустой пока площади в полдень. Он приехал сюда, похоже, прямо из аэропорта, с вещами – с полдесятком разнокалиберных чемоданов. Он быстро зашел в здание, охрана потащила вещи за ним, словно губернатор собирается жить здесь.

Аккаунт Дегтярева в инстраграме, где тот выставил видео своего назначения президентом, переполнен злыми комментариями хабаровчан.Пока главное обвинение – приезжий, варяг, не местный.

Новый глава региона пока взял с собой самое необходимое - помощники несут его вещи.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791318" frameborder="0"></iframe> Хабаровск никогда не станет прежним. Итоговый репортаж Владимира Ворсобина.Владимир ВОРСОБИН

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