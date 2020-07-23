Пророчество афонского старца: Русские отвоюют Айя-Софию и вернут ее грекам

Этот храм – самый многострадальный в истории человечества. Сейчас переживает очередной печальный этап.

Кстати, назван он не в честь святой Софии, как многие думают, а в честь Иисуса Христа. По - гречески София - «мудрость». Потому официальное название – Собор Святой Софии – Премудрости Божией.

ТРИ ПОЖАРА, ДВА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, НАБЕГ КРЕСТОНОСЦЕВ

Находится Храм в Стамбуле. Некогда город звался Новым Римом, был столицей Римской империи. Затем - Константинополь (Царьград), столица Восточно-Римской империи, знаменитой Византии. Это к его вратам в 907 году прибил свой щит как символ победы русский князь Олег по прозвищу Вещий.

Первая христианская церковь святой Софии сгорела в Константинополе в 404 году в ходе народного восстания. Построили новую. Она простояла всего 15 лет. Опять пожар. Поставили еще одну. Спустя 17 лет ее вновь сожгли восставшие. Как сказали бы мистики, место проклятое.

Но, подавив мятеж, император Юстиниан I приказал возвести - на том же самом месте! – четвертый храм того же имени. Самый большой в христианском мире. Как символ величия Византии.

Сооружали Софийский собор почти 5 лет. Под руководством лучших архитекторов того времени Исидора Милетского и Анфимия Тралльского. Каждый день на стройке было задействовано десять тысяч рабочих. Со всех концов империи в столицу везли лучший мрамор, прочие стройматериалы. Восемь порфировых колонн храма Солнца из Рима, восемь колонн зелёного мрамора из храма Аполлона в Баальбеке…

«Есть легенда, что колонны, вошедшие в здание Святой Софии, некогда высекались по повелению царя Соломона из пород Эльбруса и других священных гор, выполняли же эту титаническую работу феи и великаны, - пишет мой коллега Кирилл Привалов в только что вышедшей книге "Храм Божий". – Считается, что императорские врата Святой Софии были сделаны из деревянных конструкций Ноева ковчега, специально привезенных с горы Арарат в Армении, входившей тогда в состав Византии. Эти доски из Ноева ковчега - глубочайший символ. Отсыл к Ветхому завету, с которым изначально связывается судьба главного храма христианства. Таким образом, с первых минут своего существования храм обретает универсальное звучание духовно-исторического артефакта».

На возведение Святой Софии потратили три годовых бюджета всей Византийской империи, богатейшего в ту пору государства мира. На украшение собора пошло много золота, серебра, драгоценных камней, слоновой кости. Согласно легенде, Юстиниан хотел сплошь покрыть стены от пола до сводов чистым золотом. Однако астрологи спрогнозировали: «в конце веков придут очень бедные цари, которые, с целью захватить все богатства храма, сроют его до основания». Пришлось императору отказаться от затеи. Но все равно Храм оказался очень роскошным. «Соломон, я превзошёл тебя!», - возликовал Юстиниан, войдя в новостройку (Великий Храм Соломона был построен в Иерусалиме.)

Один лишь штат Святой Софии составлял свыше 500 человек: 60 священников, 100 диаконов, 40 диаконисс, 90 иподиаконов, 110 чтецов, 25 певчих и 100 привратников. Представляете масштаб?

Каменная София пожарам была не по зубам. Однако землетрясения дважды значительно разрушали собор. Но его быстро восстанавливали.

16 июля 1054 года в Софийский собор во время богослужения вошли три легата папы римского и положили на алтарь отлучительную грамоту, предающую анафеме патриарха и двух его помощников. В ответ патриарх предал анафеме легатов. Так в Святой Софии стартовал давно зревший раскол христианства на Римско-католическую и Православную Церкви.

В 1204 году пришла беда, откуда не ждали. Европейские крестоносцы отправились в очередной поход к Гробу Господню, в Египет. Но по пути неожиданно напали на братьев по вере. Захватили Константинополь, убили многих христиан, разграбили Собор Святой Софии и другие церкви, коих в столице было свыше тысячи. Считается, что до 90 процентов реликвий, хранящихся сегодня в европейских монастырях, храмах, крестоносцы вывезли из Константинополя. Включая знаменитую Туринскую плащаницу, одну из главных святынь христианства: четырехметровое полотно, в которое, по преданию, заворачивали тело Христа после смерти.

Видно, это и была главная цель похода. На Египет рыцари не пошли, а создали свою Латинскую империю на месте Византии. Столицей оставив несчастный Константинополь. Более полувека византийцы вели борьбу с европейскими захватчиками. И победили. Но Византия уже больше никогда не смогла вернуть прежнее могущество.

Уникальные мозаики Айя-Софии: Дева Мария, вторая половина XIII века.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МНОГОВЕКОВАЯ ОККУПАЦИЯ ОСМАНОВ

Тысячу лет Софийский собор был главным храмом всего христианского мира, как и замыслил некогда император Юстиниан. Хотя бы по масштабам. Высота - 55,6 м, диаметр купола - 31 м. Собор Святого Петра в Ватикане, превзошедший Софию по высоте и площади, был построен в 1626 году.

В ночь с 28 на 29 мая 1453 года здесь прошло последнее богослужение. «Император и его свита приобщились Святых Тайн и попрощались с патриархом, - писал английский историк Эдвин Пирс. - Служба была, по сути своей, заупокойной литургией. Империя была в агонии, и как раз подобало, чтобы службой по её отлетающему духу была эта публичная церемония в самом прекрасном храме».

Император Константин XI Драгаш Палеолог не стал спасаться бегством. Он возглавил 9-тысячный гарнизон защитников Константинополя и погиб в бою с мечом в руках. Силы были слишком неравны. 258 тысяч турок осаждали город! Католическая Европа на помощь православным потомкам римлян не пришла.

Так сбылось предсказание гибели империи. Первым христианским кесарем был Константин, таковым должен быть и последний. Считалось, что Константинополь никогда не падет, пока на небе светит луна. Но 24 мая, в ночь полнолуния, случилось полное лунное затмение. Тогда жители с пением понесли по улицам осажденного города последнюю свою надежду и защитницу – икону Богоматери. Однако во время шествия, икона неожиданно упала с носилок. Когда же процессия возобновилась, над городом разразилась гроза …с градом! В конце мая! На следующую ночь Святую Софию озарило странное сияние …

Султан Мехмет II отдал османам богатый город на разграбление. В Святой Софии пыталось спастись около десяти тысяч верующих. Духовенство служило литургию, клир пел херувимскую песнь. «В мгновение упали с грохотом выбитые топорами двери, и стая янычар ворвалась в храм, сокрушая все на своем пути, - пишет Кирилл Привалов. - Стоны, крики о помощи, плач и предсмертные крики умирающих… Всё, что веками накапливалось благодаря дарам и пожертвованиям, было разграблено: золото, серебро, жемчуг, сосуды и украшения… Османы изорвали полотна картин и порубили мечами иконы и дерево статуй. Погибли и драгоценные книжные сокровища Константинополя: только по примерным подсчетам историков, более 120 тысяч рукописей было сожжено турками. Погибла самая почитаемая икона Византии – Божия Матерь Одигитрия (Путеводительница), написанная, по преданию, самим апостолом Лукой».

Историк Франтца, вместе с другими византийцами попавший в турецкий плен, так писал о разгроме мусульманами Святой Софии:

«Земли не было видно под трупами. Всюду слышались крики и стенания почтенных матрон и дев, посвятивших себя Богу. Кто опишет крик и плач детей, оскорбление святынь и прочие ужасы? Здесь представлялась взорам Божественная Кровь Спасителя, разлитая по полу, и Тело Его, разбросанное по углам. Переломанные священные сосуды валялись повсюду. Священные ризы, вытканные золотом и шелком, служили попонами лошадей или клались под ноги, как ковры. Многое и другое совершилось в этот день, что возмутило бы душу каждого и исторгло слезу…

В храме Премудрости Божией бражничали турки и предавались неистовым страстям, окруженные женщинами, девами и юношами. Кто не оплакивал тебя, о священный храм! Господи, Христе, Царь! Спаси от такого бедствия всякую страну и всякий город, населенный христианами…»

Султан Мехмет хотел разрушить ненавистный ему главный христианский храм. Но красота собора так поразила его, что он приказал перестроить его в мечеть. В пятницу, на третий день после завоевания Константинополя, султан лично, с саблей в руке, читал в Святой Софии по Корану мусульманскую молитву.

Крест на куполе Софии сменил бронзовый вызолоченный полумесяц. По бокам храма пристроили четыре минарета. Мозаики и фрески с ликами святых внутри собора варварски замазали штукатуркой: мусульманская традиция запрещает изображения людей. Святая София превратилась в мечеть Айя-Софья. Сам Константинополь переименовали в Стамбул. Сделали столицей новой империи – Османской. (Позже появилась популярная теория Москва – Третий Рим, столица мирового Православия. После первого – настоящего, второго – Константинополя.)

Так длилось до 20-х годов прошлого века. Первая мировая разрушила ряд империй, включая Османскую. В 1923 году была создана светская Турецкая республика. Со столицей в Анкаре. В 1934-м президент Ататюрк подписал указ о превращении мечети в Музей Айя-София. Чтобы сгладить напряжение между двумя мировыми религиями. Мудрый был человек.

ХОД КОНЕМ

Но почему летом - 2020 вдруг неожиданно возник и был оперативно решен вопрос о переоборудовании музея в мечеть? Ведь это может усилить напряжение между мусульманами и христианами.

- Далеко не вдруг, - заявил знакомый политолог, много лет проживший в Турции. На разговор он согласился при условии анонимности. - Вопрос в ХХI веке будировался неоднократно. Мало того, уже более десяти лет в Айя-София действует небольшая мечеть. Формально – для сотрудников музея. Попасть в нее можно не через центральный вход, а сбоку. В 2010 году я сфотографировался на фоне этого скромного входа.

Но Эрдоган спокойно решал свои вопросы и без Святой Софии. Понимал, что это может вызвать крупные неприятности.

Президент Эрдоган обещал, что доступ к памятнику будет открыт для всех желающих.

- А сейчас что так припекло?

- Грядущие выборы. Президентские и парламентские. С 2002 года Эрдоган легко побеждал, не давая оппозиции объединиться. Ловко играл на их противоречиях. Опытный политик. Но сейчас действительно припекло. В последнее время от него ушли ближайшие соратники-тяжеловесы, занимавшие ключевые посты в стране. По большому счету, ставленники Эрдогана. Но, видно, опека надоела, захотели самостоятельности. Абдуллах Гюль, экс-президент, премьер, министр иностранных дел. Ахмет Давутоглу - бывший лидер правящей Партии справедливости и развития, созданной Эрдоганом, вице-премьер, министр иностранных дел. Али Бабаджан – бывший вице-премьер, министр иностранных дел, экономики, известный экономист, пользующийся популярностью на Западе.

Двое последних создали свои партии. И, судя по опросам, начинают щипать с разных сторон электорат Эрдогана. На президентских выборах, в пику бывшему шефу, они, похоже, выдвинут общего кандидата Гюля, уже побывавшего на этой должности.

Поэтому Эрдоган решил сделать ход конем. Снова превратив музей в грандиозную мечеть, он укрепит свой электорат и получит новый. Из среды радикальных исламистов. Заодно решит внешнеполитические проблемы. Ведь он так и не наладил отношения с Евросоюзом, ухудшил с Америкой, НАТО. Не все благополучно складывается для него в Сирии, Ливии, Средиземноморье. История с Айя-Софией даст Реджепу новых сторонников в других мусульманских странах. Фактически он станет лидером мусульманского мира. А с лидером у США, НАТО, Евросоюза разговор будет другой, чем просто с президентом.

Есть еще один мотив, личный. Президентские выборы пройдут в 2023 году. В год столетнего юбилея создания Ататюрком современной Турецкой республики. Честолюбивый Реджеп просто не имеет права проиграть.

- Так выборы запланированы аж на 23-год? За это время много воды утечет. История с Айя-Софией может оказаться банальным фальстартом.

- Эрдоган – хитрый политик. В парламенте у его партии – по-прежнему большинство. В любой момент она может объявить досрочные парламентские выборы. Затем президентские. Куй железо, пока горячо! Все законно, по конституции. Такие трюки Эрдоган уже проворачивал в прошлом, не давая времени оппозиции на подготовку. Последние досрочные выборы проходили в 2018 г. Похоже, этот трюк повторится сейчас, чтобы в очередной раз дезорганизовать оппозицию. Вот почему Эрдоган погнал коней, срочно превратил знаменитый музей в христианском храме в громадную мечеть, абсолютно игнорируя критику из-за рубежа, включая заявления Патриарха Кирилла, Госдумы РФ. «Это внутреннее дело Турции! Мнение других стран не повлияет на превращение храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть!»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мы проливать кровь за чужие интересы больше не собираемся.

В эти дни очень популярными в Сети ожидаемо стали пророчества Паисия Святогорца о скором конце Турции. Мол, превращение Айя-Софии в мечеть знаменует начало этого конца. Мне самому дважды по Ватсапу переслали эти тексты. Паисий – бывший плотник, военный радист. В 1950 году пришел на Святую гору Афон, чтоб навсегда посвятить себя служению Богу. Известен аскетизмом, духовными наставлениями, чудесами, пророчествами. Один из самых уважаемых греческих старцев. Умер в 1994 году, в возрасте 70 лет. Священный Синод Вселенского Патриархата единогласно причислил Паисия к лику святых. Его могила - одна из святынь православного мира.

Пророчества ходят не в виде молвы. Они зафиксированы в его книгах. Издательство «Святая Гора» перевело на русский 6 томов «Слова» Паисия. Есть документальный греческий фильм «Армагеддон - война, которая скоро начнётся. Пророчества старца Паисия Святогорца».

«Турция распадется на 3-4 части. Для неё уже начался обратный отсчёт. Мы возьмём свои земли, армяне свои, а курды свои, - заявлял старец. - В храме Святой Софии вновь состоится православное богослужение».

Точный срок развала Турции старец не назвал. Можно судить лишь по косвенным признакам. «Однажды группа детей, учеников Афониады, решила пойти к старцу и спросить его о том, возьмут ли греки Константинополь и доживут ли они, дети, до этих времен, - пишет его ближайший ученик иеромонах Исаак. - Они пришли в каливу отца Паисия, взяли угощение, но задать вопрос боялись. Один делал знаки другому, тот – третьему. Но, в конце концов, никто так и не решился спросить старца. Тогда старец сказал им сам: «Ну что, молодцы? О чем вы хотите спросить? О Константинополе? Возьмем мы его, возьмем, да и вы до этого доживете». «Ты, как инженер, будешь участвовать в восстановлении Константинополя», - говорил старец в 1991 году одному студенту из Ксанфи.

Выходит, случится это на наших глазах. Казалось бы, радоваться надо, торжество Православия наступит. Но… Судя по пророчествам Паисия, сами лукавые греки воевать не будут. «Константинополь возьмем назад, но не мы сами. Из-за того, что опустилось большинство нашей молодежи, мы не способны на такое. Однако Бог устроит так, что другие возьмут Город и отдадут его нам… Греческие войска будут охранять границы. Они не будут участвовать в войне, ибо всякий, кто вступит в эту бойню, погибнет». Вот уж действительно, имеющий уши да услышит!

Ведь воевать-то придется нам.

«Будет война между Турцией и Россией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают, но это станет для них катастрофой. Русские одержат победу и возьмут Константинополь».

Битва будет тяжелой. «В Городе прольётся столько крови, что в ней сможет плавать трехлетний бычок!» - пророчествовал еще в 18 веке греческий святой Косма. «Прольется много крови, » - подтверждал в конце 20 века Паисий.

Понятно, мечта о былом величии Византии, возвращении Константинополя у греков генетическая. Но надо ли нам ради их интересов проливать свою кровь? Всегда ситуацию в мире спасала русская кровь. Неоправданно обильно пролитая. Покрытая пластом чёрной неблагодарности… Сколько русских солдат погибло в прошлые века в тех же войнах с Турцией ради освобождения братьев-славян. И чем отплатили Москве в 21 веке власти Болгарии, Греции?

Лично мне жалко русской крови.

Впервые пророчества Паисия, давно популярные в Греции, стали сенсацией в России осенью 2015 года, когда турки сбили в Сирии наш Су-24. Но даже тогда Москва и Анкара смогли договориться, не вступить в конфликт, грозивший войной. Эрдоган принес свои извинения.

И совершенно правильно по поводу Айя-Софии заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Мы не можем комментировать, это внутреннее дело Турецкой Республики».

Хватит нам Армагеддонов. В гости к Богу и так всегда успеем.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВРЕМЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЙН ЗАКОНЧИЛОСЬ

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, ведущий программы на Радио "КП".

- Считается, что Эрдоган своим решением нанес пощечину всему христианскому цивилизованному миру. И этот мир просто-напросто утерся. Хотя ранее и госсекретарь США Помпео, и ряд политиков Евросоюза принимали гневные заявления, что нельзя Айя-Софию вновь превращать в мечеть. Разве что Афины пообещали в ответ превратить дом в Салониках, где родился Ататюрк, в музей турецкого геноцида греков. Но Греция – последняя страна, которую Турция будет слушать, цинично заявил ранее сам Эрдоган. Почему такая странная реакция? Никто вступать в религиозную войну не собирается. Все на Западе ограничились просто заявлениями.

- В 2017 году президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Хотя лидеры арабских и мусульманских стран просили Трампа воздержаться от этого шага. Ведь Иерусалим - священное место для ислама. Трамп не послушал. Мусульманские лидеры ограничились тогда заявлениями. Ситуация с Эрдоганом – точно такая же. К счастью, время традиционных религиозных войн, крестовых походов, закончилось. Классические войны вообще все больше переходят сейчас в Сеть, обретают новые формы. Совершенно правильно, что и Москва, называвшая себя Третьим Римом, наследницей православной Византии, не стала вписываться за Айя-Софию. У нас с Турцией свои интересы.

Обратите внимание: Айя-София была мечетью почти полтысячи лет. Музеем же – всего 85. Эрдоган своим решением скорее плюнул в создателя светской Турции Ататюрка, превратившего мечеть в музей, а не в православие.

Это, кстати, еще и своеобразная «ответка» сидящему в Стамбуле предстоятелю Константинопольской православной церкви Варфоломею, называющему себя Вселенским патриархом. В 2019 году он пытался устроить раскол в Православии, выдав Киеву томос (документ) о независимости новой, так называемой Православной церкви Украины. Чисто политический шаг. Как говорится, за что боролся...

- Представим, Михаил Геннадьевич, сейчас вдруг в какой-нибудь христианской стране мусульманскую мечеть превратят в храм, какая последует реакция?

- Джихад, священная война. Ислам сегодня на подъеме – христианство выдохлось. Но смельчаков совершить такой эксперимент не находится. Хотя были времена… Самый наглядный пример – Мескита в испанской Кордове. В Средневековье считалась второй по величине мечетью в мире. В 1236 году Кордову захватил король Фердинанд III Кастильский. Мескита стала христианским храмом. Ныне – римско-католическим.

ОФИЦИАЛЬНО

13 июля по инициативе Анкары состоялся телефонный разговор президентов России и Турции. Владимир Путин обратил внимание коллеги на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле. Реджеп Эрдоган дал пояснения, отметив, что доступ к уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан. Будет обеспечена сохранность христианских святынь.

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