2020-07-21T12:34:22+03:00
Происшествия

«Празднуйте правду»: перед захватом заложников в Луцке в сети появилось видео-манифест

Предполагаемый захватчик автобуса поздравил всех «С днём антисистемы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Неизвестный с оружием и взрывчаткой захватил автобус в ЛуцкеНеизвестный с оружием и взрывчаткой захватил автобус в ЛуцкеФото: REUTERS
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Во вторник, 21 июля, в самом центре украинского города Луцк неизвестный с оружием и взрывчаткой захватил пассажирский автобус с двадцатью людьми. Позже преступник сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и заявил, что собирается взорвать автобус.

За несколько часов до захвата заложников в сети появилось видео, в котором предполагаемый преступник зачитывал свой манифест, выступая «против системы». «С днём антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду», - говорит мужчина с автоматом и в берете.

Так предположительно выглядит террорист из украинского Луцка.

Кроме того, на аккаунте Максима Плохого в Twitter, он требует, чтобы первые лица Украины записали видеобращения, признав себя «террористами в законе», а несколько лет назад мужчина с таким именем издал книгу «Философия преступника».

Очевидец - о том, что происходит на месте захвата заложников в Луцке.

Ранее захватчик заявил, что недоволен происходящим на Украине, а в другой части города якобы есть бомба, которая должна сработать в ближайшее время.

Как писал сайт kp.ru, в Волынской области введен план «Заложник». Во время захвата заложников сообщалось о стрельбе. Территория вокруг автобуса оцеплена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются вести переговоры с захватчиком по телефону. Официально он пока не выдвигает никаких требований, а его личность до сих пор не устанавливается.

В центре Луцка захватили автобус с заложниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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