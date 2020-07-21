2020-07-21T12:59:17+03:00
В мире

Супругам Макклоски грозит по 4 года тюрьмы за то, что защищали свой дом от протестующих

Они вышли с оружием к участникам беспорядков из-за смерти Джорджа Флойда [видео]
Алексей ОСИПОВ
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63-летний Марк и 61-летняя Патриция Макклоски из американского Сент-Луиса все-таки предстанут перед судом63-летний Марк и 61-летняя Патриция Макклоски из американского Сент-Луиса все-таки предстанут перед судомФото: REUTERS
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63-летний Марк и 61-летняя Патриция Макклоски из американского Сент-Луиса все-таки предстанут перед судом: окружной прокурор Кимберли Гарднер подтвердила, что завела на них дело сразу по двум статьям – «незаконное применение оружия» и «нападение 4-ой степени». Полиция уже произвела в их доме обыск и изъяла винтовку, которую принадлежит Марку Макклоски.

По законам штата Миссури по обеим статьям каждому из обвиняемых грозить до 4-х лет тюрьмы. Нормы федерального права, включая положения американской Конституции, гарантирующей гражданам свободное приобретение оружия и незыблемость права на частную собственность и ее защиту, вряд ли будут приниматься судом во внимание. Тем более, что прокурор уже заявляла, что Макклоски виновны в вооруженном покушении на куда более важные, по ее мнению, конституционные гарантии в виде свободы и способа выражения своего негодования «мирными и безоружными протестующими».

Супруги Макклоски огнестрельное оружие не применяли, они лишь вышли с ним во двор своего дома, когда крушившая все на своем пути толпа протестующих из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда грозила разрушить их жилище.

Дом, который принадлежит Макклоски, – архитектурная достопримечательность. На его восстановление и реставрацию супруги потратили 30 лет своей жизни.

Прокурор заявила, что «в Сент-Луисе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере». При этом она не стала квалифицировать действия толпы протестующих, угрожавших чете Макклоски.

Ранее сам президент Дональд Трамп назвал ведущееся против Макклоски расследование позором, заявив, что супруги имели полное право защищать свою собственность. А губернатор штата Миссури Майк Парсон выразил готовность помиловать их в случае вынесения судом обвинительного вердикта.

Жители Сент-Луиса защищают свой дом от протестующих BLM.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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