ТАГМЕТ выпустил в Дон 25 тысяч мальков русского осетра

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), ежегодно оказывает поддержку десяткам экологических и социальных проектов, которые призваны повысить уровень жизни, благополучие и экологический комфорт жителей Донского края.

В июне 2020 году благодаря заводу в Дон была выпущена большая партия молодых осетров, популяция которых в Азово-Черноморском бассейне находится почти на грани вымирания. На волю в реку Дон уплыли более 25 тысяч мальков ценной рыбы. Именно здесь, в районе Цимляского гидроузла, молодь будет нагуливать вес, а в конце августа-сентябре самостоятельно скатится в Таганрогский залив, откуда потом поплывет дальше в бассейн Черного моря.

Как рассказал руководитель рыболовного хозяйства ИП «Десятов» Сергей Десятов, на территории его рыбхозяйства выращивают разные породы мальков, и осетр — "сложная" рыба: она очень долго достигает половозрелого возраста, по 6-7 лет минимум, поэтому, чтобы получить посадочный материал, нужно несколько лет холить и лелеять рыбу, кормить, пересаживать, следить за ней.

Глобальная задача — воспроизводство водных биологических ресурсов, прирост ценной и редкой породы рыбы, которая совершив жизненный цикл, превратится в один из самых ценных продуктов на столе.

По словам управляющего директора ТАГМЕТа Сергея Билана, за последние годы заводу в регионе удалось сделать многое. Поддерживать экобаланс среды для ТАГМЕТа — вопрос ответственности перед жителями города и региона. Поэтому каждый год завод обязуется выпускать в воды Азово-Черноморского бассейна 25 тысяч мальков русского осетра.

"Сегодня такая акция у нас состоялась в первый раз, но теперь она станет ежегодной. И мы будем стараться делать все для того, чтобы поголовье нашего русского осетра в Азовском море, в реке Дон восстановилось, а люди могли ловить рыбу и это не угрожало бы численности осетра, который сегодня занесен в Красную книгу», — отметил Сергей Билан.