2020-07-21T12:48:33+03:00
Общество

ТАГМЕТ выпустил в Дон 25 тысяч мальков русского осетра

Вклад в улучшение экологической ситуации Азово-Черноморского бассейна внесли таганрогские металлурги
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), ежегодно оказывает поддержку десяткам экологических и социальных проектов, которые призваны повысить уровень жизни, благополучие и экологический комфорт жителей Донского края.

В июне 2020 году благодаря заводу в Дон была выпущена большая партия молодых осетров, популяция которых в Азово-Черноморском бассейне находится почти на грани вымирания. На волю в реку Дон уплыли более 25 тысяч мальков ценной рыбы. Именно здесь, в районе Цимляского гидроузла, молодь будет нагуливать вес, а в конце августа-сентябре самостоятельно скатится в Таганрогский залив, откуда потом поплывет дальше в бассейн Черного моря.

Как рассказал руководитель рыболовного хозяйства ИП «Десятов» Сергей Десятов, на территории его рыбхозяйства выращивают разные породы мальков, и осетр — "сложная" рыба: она очень долго достигает половозрелого возраста, по 6-7 лет минимум, поэтому, чтобы получить посадочный материал, нужно несколько лет холить и лелеять рыбу, кормить, пересаживать, следить за ней.

Глобальная задача — воспроизводство водных биологических ресурсов, прирост ценной и редкой породы рыбы, которая совершив жизненный цикл, превратится в один из самых ценных продуктов на столе.

По словам управляющего директора ТАГМЕТа Сергея Билана, за последние годы заводу в регионе удалось сделать многое. Поддерживать экобаланс среды для ТАГМЕТа — вопрос ответственности перед жителями города и региона. Поэтому каждый год завод обязуется выпускать в воды Азово-Черноморского бассейна 25 тысяч мальков русского осетра.

"Сегодня такая акция у нас состоялась в первый раз, но теперь она станет ежегодной. И мы будем стараться делать все для того, чтобы поголовье нашего русского осетра в Азовском море, в реке Дон восстановилось, а люди могли ловить рыбу и это не угрожало бы численности осетра, который сегодня занесен в Красную книгу», — отметил Сергей Билан.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Квартиру с плесенью и мухами теперь не узнать: незнакомцы сделали «настоящий евроремонт» для матери четырех детей
Сибирячка воспитывает ребятишек в старом доме, жилье из-за сырости покрылось грибком. Узнав, в каких условиях живут малыши, посторонние люди скинулись на материалы
Новости 24
ВВС США купят предназначенные для Турции истребители F-35A на сумму 862 млн долларов
Михаил Дегтярев рассказал, как встретили его в Хабаровске
В Роскачестве назвали лучшие корма для кошек
В Киеве обезвредили подозрительный предмет
Лондон обвинил Москву в попытке подрыва мирового порядка
Работодатели пересмотрели зарплаты в сторону увеличения
Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году
Кремль: Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах
«Русофобия в фейковой огранке»: МИД прокомментировал доклад Британии о «российском вмешательстве»
Названы регионы, где успешнее всего борются с алкоголизмом
Захвативший автобус в Луцке заявил, что среди заложников есть дети и беременные
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на всех выборах
Назвали лучшие для жизни российские регионы
Песков объяснил решение Путина назначить Дегтярёва врио главы Хабаровского края
Захватчик автобуса в Луцке угрожает взорвать бомбу, заложенную в другом месте
Захвативший заложников в Луцке опубликовал свои требования в Twitter
Умер Борис Давидян - исполнитель кавказского шансона, известный как Бока
Фото предполагаемого захватчика автобуса в Луцке появилось в соцсетях
Захватчик автобуса на Украине сам представился полиции
Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Во время захвата автобуса с заложниками на Украине были слышны выстрелы
Грета Тунберг передаст защитникам природы премию в 1 млн евро
До конца лета в Тюмени откроют масштабную транспортную развязку на улице Мельникайте