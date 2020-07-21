В здравнице Александра Удодова подвели итоги рестарта

Руководство термального курорта отмечает, что спрос на услуги растет и уже превысил ожидаемые показатели.

"Термы" Александра Удодова расположены в живописных предгорьях Кавказа

ВОДЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ

В «Термах» рост заполняемости связывают с эффектом отложенного спроса, необходимостью восстановить силы после карантина. А также с новой тенденцией: туристы в этом году все больше предпочитают совмещать лечебный отдых на водах с традиционным морским отдыхом. Как правило, высоким сезоном для термальных процедур считается период с сентября до июня, в летнее время основной поток туристов предпочитает пляжный отдых. Однако, по словам бизнес-партнера Александра Удодова и генерального директора здравницы «Термы» Андрея Астахова, спрос на бальнеолечение уже сейчас показывает рост. «Часть тех, кто едет на море, заезжают по дороге в здравницу или останавливаются здесь на обратном пути. Получается комплексный отдых – традиционный морской, пляжный, и бальнеологический, оздоровительный», – рассказывает Андрей Астахов.

Сочетание морского отдыха с бальнеолечением значительно улучшает общее состояние организма, в том числе психологическое. Умеренные морские купания рекомендуют кардиологи. Последствия травм, ревматические недуги тоже успешнее лечатся в сочетании с морскими купаниями. А еще море очищает кожу, помогает при экземе и псориазе. Термальная вода, которую используют в здравнице Александра Удодова, также рекомендована для лечения многих из этих заболеваний. Судя по всему, этот стихийный тренд непростого 2020 года – сочетание морского отдыха с бальнеолечением – имеет все шансы на дальнейшее развитие.

Вообще, туристический сезон в этом году преподнес массу сюрпризов. После снятия карантина черноморские курорты России столкнулись с беспрецедентным наплывом отдыхающих. По мнению экспертов, сработал синдром отложенного спроса, а также запрет на выезд за рубеж. К сожалению, многие туристы столкнулись с неоправданным ростом цен при отсутствии качественного сервиса. Отельеры и владельцы заведений общепита объясняют это нехваткой персонала, так как обычно на лето к ним приезжают работники из других регионов. Но в этом году они никого не приглашали из-за того, что долго сохранялась неясность со сроками снятия карантинных мер.

Ажиотажный спрос на отдых на черноморских курортах туроператоры стали фиксировать сразу же после того, как 21 июня власти Краснодарского края объявили о снятии карантинных ограничений. Пока закрыто самое популярное у российских любителей морского отдыха турецкое направление, поток туристов будет только увеличиваться. На фоне продолжающегося роста цен на отдых аналитики туррынка говорят, что скоро спрос будет смещаться в сторону менее раскрученных курортов и отдыха на реках и озерах, а также оздоровительного отдыха.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Бальнеологический центр «Термы» Александра Удодова расположен на хуторе Кубанском Белореченского района в лесном массиве в предгорьях Кавказа. Рядом протекает горная река Пшеха, которая берет свое начало на ледниках горы Фишт. Источник, на котором расположена здравница Удодова, имеет статус памятника природного значения ввиду уникального состава и высокой концентрации активных компонентов. Его обнаружили благодаря стечению обстоятельств: в 1967 году у Кубанского безуспешно искали нефтегазовые месторождения, а наткнулись на горячие воды, которые, как оказалось, имели уникальный химический состав. Советские ученые зафиксировали крайне высокую минерализацию воды соединениями йода, бром, кремния и бора. Академия наук в 1978 году рекомендовала присвоить источнику статус природного памятника с социально-значимым лечебным воздействием, а через несколько лет Белореченский химкомбинат построил здесь пансионат «Солнечный». На курорте лечили работников вредных производств. Местная вода способствовала обновлению крови и лимфы, способствовала детоксикации и благотворно влияла на иммунитет. И когда пансионат в постсоветский период был снят с финансирования, закрылся и пришел в упадок, люди продолжали сюда ездить, так как информация о целебном источнике передавалась из уст в уста.

Проект «Термы» был запущен на Кубани осенью 2019 года, курорт строили около трех лет. Инвестор и совладелец здравницы бизнесмен Александр Удодов познакомился с возможностями отечественного бальнеолечения в 2016 году, и в рамках Сочинского экономического форума между инвесторами и местными властями было заключено соглашение о строительстве нового термального курорта на месте, где располагался «Солнечный». Здравницу построили практически с нуля. Возвели современный комфортабельный гостиничный корпус, два крытых бассейна для посетителей и один – за территорией, для всех желающих, с символическими ценами для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Это было пожелание Александра Удодова еще на этапе проектировки. Инвестор счел, что доступ к уникальному источнику должны иметь все желающие, а не только посетители пансионата.

Бальнеологический курорт Александра Удодова делает оздоровительный туризм доступнее

Все бассейны наполняются проточной термальной водой, бьющей с большой глубины. Сейчас, по словам руководства курорта «Термы», для отдыхающих поддерживается специальная, летняя температура. Одна из бальнеологических чаш имеет температуру воды в 31-32 градуса, вторая – 28-29 градусов, для тех, кому по показаниям нельзя находиться в более теплой воде. В зимнее время большинство посетителей предпочитают температуру 36-37 градусов.

Считается, что источник лечит около сотни болезней. В начале июля руководство здравницы Александра Удодова заказало подробное медицинское исследование лечебных свойств термальной воды в Национальном медицинском исследовательском центре реабилитации и курортологии Минздрава России. Результаты ожидают ближе к началу сентября. В исследовании будет детально изучено влияние этой термальной воды на конкретные заболевания.

По словам генерального директора «Терм» Андрея Астахова, об уникальном источнике знают и за рубежом. После открытия курорта в прошлом году был хороший поток иностранных туристов – прежде всего из Израиля, Германии, бывших союзных республик, и даже из Скандинавии. Статистика посещений показывает, что восемь из десяти гостей возвращаются в здравницу Александра Удодова и становятся постоянными посетителями.

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕС-ИНТЕРЕСОВ АЛЕКСАНДРА УДОДОВА

Краснодарский край – бальнеологический курорт «Термы».

Курская область — агрокомплекс по производству шампиньонов «Грибная радуга».

Москва и Московская область – девелоперские проекты.

Германия, аэропорт Франкфурт-Хан – сервисная логистическая компания VG Cargo.