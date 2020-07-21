"Стеснение пропало": Агата Муцениеце свела с ума праздничным декольте
Вторые сутки поклонники обсуждают первый выход в свет Агаты Муцениеце после развода с Павлом Прилучным. Актриса блистала на красной дорожке кинофестиваля в Нижнем Новгороде и поразила публику откровенными нарядами.
"Горький fest" собрал множество звезд отечественного кинематографа. Среди гостей на красной дорожке блистала и 31-летняя Агата Муцениеце. Это ее первый выход в свет после развода с Павлом Прилучным. Бывшая жена звезды "Мажора" буквально сразила наповал своими нарядами, каждый из которых был откровеннее предыдущего.
Сначала Агата появилась в белом искрящемся платье в пол. Наряд подчеркнул все изгибы ее фигуры. Вечернее платье с глубокими вырезами по бокам притягивал взоры мужчин. "Этот образ стал моим любимым! Первый выход после всех событий. Невероятное платье", - написала актриса в блоге.
Позже знаменитость сменила наряд, надев гороховое платье с глубоким декольте и бахромой. "Спасибо фестивалю за неповторимую атмосферу творчества. Спасибо Нижний Новгород за вашу любовь! Я давно так не улыбалась", - гласит подпись к эффектному кадру.
Многие отметили, что выглядит Агата потрясающе. "Невероятная красотка", "Очень красивая!", "Шикарная", "Агата, выглядите сногсшибательно! Развод вам пошел на пользу", "О, Господи, какая она красивая. Да если бы я был на месте Павла, я бы никогда не бросил Агату", "Стеснение пропало, так и надо Павлу", "Вот это декольте! С ума можно сойти", "Агата, вы выглядите сногсшибательно!", "Красота неземная", "Вот это декольте", "Как вы похудели", "Восторг и нет слов", - пишут фолловеры.
Напомним, 15 июня 2020 года суд расторг брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала "Закрытая школа". В августе 2011 года они тайно сыграли свадьбу. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а через два года на свет появилась дочь Мия. Беременность отразилась на фигуре актрисы: к первым родам она поправилась на 20 кг, ко вторым - на 17. Чтобы прийти в форму, звезда соблюдала диету. Она отказалась от газировки и фастфуда, начала есть маленькими порциями. Основа рациона - белок. В итоге Муцениеце быстро избавилась от лишнего веса.
Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…
ИСТОЧНИК KP.RU