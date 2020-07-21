2020-07-21T13:24:46+03:00
В мире

Британия обвинила Россию во взломе голосования по брекзиту

Введение новых санкций из-за публикации очередного доклада о российском вмешательстве маловероятно
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Если брекзит, как утверждает нынешний британский премьер и ярый изоляционист Борис Джонсон, выгоден Лондону, то зачем тогда России было вмешиваться и помогать этому процессу?Если брекзит, как утверждает нынешний британский премьер и ярый изоляционист Борис Джонсон, выгоден Лондону, то зачем тогда России было вмешиваться и помогать этому процессу?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня в Лондоне представят доклад о якобы имевшем место быть вмешательстве России во внутреннюю политику Британии. Речь в нем идет о референдуме 2014 года о выходе Шотландии из Соединённого королевства и голосованию 2016 года по выходу Великобритании из ЕС.

Дело это все старые, да и сам доклад уже год как пылился на полках, а его фрагменты многократно публиковались в СМИ. Но сейчас парламентский комитет по разведке и безопасности после долгих обещаний наконец-то обнародует полную версию. Сенсаций не ожидается.

— Доклад очень странный, я бы сказал даже, мутный, серьёзных доказательств «российского вмешательства» там нет, некоторые факты в этом документе сами себе противоречат: рука Кремля то ли есть, то ли бездействует — авторы доклада сами не решили, — прокомментировал «КП» публикацию документа кандидат исторических наук, политолог Ярослав Левин.

Действительно, если брекзит, как утверждает нынешний британский премьер и ярый изоляционист Борис Джонсон, выгоден Лондону, то зачем тогда России было вмешиваться и помогать этому процессу?

Какие-либо серьёзные меры, по мнению Левина, на волне публикации полного текста доклада маловероятны: «Пока что вокруг этого документа — только шумиха в СМИ и грозные комментарии третьеразрядных депутатов и чиновников. Ни про какие санкции в связи с публикацией не говорят. Насколько я помню, его обсуждали только в нижней палате британского парламента (Палате Общин), а верхняя — Палата Лордов — молчит. Что же всё это значит? Варианта два: либо просто бюрократическая инерция, т.к. парламентский комитет по разведке и безопасности никак не мог собраться в новом составе. Либо же, действительно, кто-то вновь пытается разыграть антироссийскую карту. Но такие попытки не находят понимания. Ведь в ситуации пандемии коронавируса все страны стремятся хоть к какому-то сотрудничеству, чтобы сообща противостоять угрозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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