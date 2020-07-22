Так что же случилось на перевале Дятлова

Уже более полувека исследователи пытаются найти причину гибели девятерых опытных туристов из группы Игоря Дятлова на Северном Урале. В 1959 году они полураздетыми в ночи покинули палатку по непонятной причине и погибли. Причем на теле были обнаружены странные переломы, травмы и ожоги. За это время выдвигались самые разные версии - от убийства беглыми зеками до атаки НЛО, но ни одна не могла объяснить все странности дела. «Комсомольская правда» обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по этому делу. О результатах в эфире совместной программы Радио «КП» (fm.kp.ru) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» рассказал ученый-юрист Андрей Курьяков, который пишет диссертацию по данной теме. Он же возглавлял прокурорскую проверку, которая пришла к таким выводам...

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков на пресс-конференции "Прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова". Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Как это было

C сентября 2018 года, изучив огромный массив документов, отработав на месте трагедии, проведя огромное количество экспертиз, применив в том числе новейшие методы расследования, специалисты восстановили поминутно трагедию группы Дятлова.

Итак, во второй половине дня 1 февраля 1959 года группа выходит на склон горы Мертвецов. Здесь их настигает непогода с порывами ветра до 30 м/сек. Ребята начинают искать закрытое от ветра место, чтобы поставить палатку. И находят его, приняв за горный массив гигантский снежный нанос. С этого момента туристы были обречены. Несколько тонн снега лежали на склоне с наклоном в 25 градусов. Для образования лавины достаточно всего-то 15...

Ребята роют яму, ставят палатку, раздеваются, ужинают...

Наступает безлунная ночь. Усиливается ветер. По пологу начинают колотить комья снега - предвестники лавины. Семен Золотарев, единственный имевший опыт серьезных горных походов на Домбае и в Карпатах, почувствовал неладное, полностью оделся и вышел проверить обстановку (вторым полностью одетым оказался Тибо-Бриньоль - он дежурил по лагерю).

Семен Золотарев (слева) - единственный участник перехода, имевший опыт серьезных походов.

Непогода усиливается. Многотонный пласт снега трогается и накрывает большую часть палатки. Золотарев, вероятно, закричал: «Лавина! На выход! Режьте палатку!»

Все успевают выскочить через два разреза, но, естественно, кто в чем был. Искать одежду некогда - возможна новая лавина.

Группа отбегает на 50 метров ниже, чтобы укрыться за каменной грядой - естественным и единственным укрытием от лавины. Но второй волны не последовало. Однако ребята осознали, что палатку они потеряли - видимость в метель не превышает 15 метров.

Такой палатку группы Дятлова найдут участники поисковой группы.

Дятловцы начинают сильно замерзать. Искать палатку - потеря времени и сил. Кроме того, рядом с ней не разведешь костер, а огонь жизненно необходим. Ребята решают бежать вниз к лесу, взявшись за руки, чтобы не потерять и поддержать друг друга.

Теоретически они правы: лес - это укрытие и костер. Но дрова, найденные под кедром, не могут разгореться - покрыты инеем и заледенелым мхом. Единственный способ найти сухое горючее - наломать веток на кедре, под которым остановилась группа. Отсюда найденные на стволе кусочки кожи в нескольких метрах от земли.

Неимоверными усилиями огонь добыт. Однако ветер и холод еще более усиливаются. Мороз ощущается как минус 45 градусов! Костер в таких условиях практически не греет. Кривонищенко и Дорошенко умирают от переохлаждения, а выжившие делятся на две группы. Дятлов, Слободин и Колмогорова делают отчаянную попытку вернуться к палатке и замерзают в самом начале пути. Золотарев, Дубинина, Тибо-Бриньоль и Колеватов роют снежную пещеру в овраге у ручья, сооружают настил, и тут трагедия повторяется - тонны подрезанной снежной массы накрывают ребят, ломая кости…

До утра не дожил никто...

Обнаруженный спасателями труп одного из туристов.

Вопросы без ответов

Нельзя не признать, что работа Генпрокуратуры достойна восхищения - впервые на основе имеющихся данных представлена понятная и логичная версия. Однако остаются вопросы, на которые еще нужно искать ответы.

Сюда относятся странные ожоги - до обугливания - на ноге у Кривонищенко (их можно было получить, только стоя в костре). Загадка и почему он откусил себе часть пальца перед смертью...

Расколотый череп Рустема Слободина. В месте, где он лежал, нет острых камней, упав на которые можно получить страшное увечье. А пройти даже небольшое расстояние с такой травмой невозможно.

Обнаруженное спасателями тело Рустема Слободина.

Сбитые костяшки на кулаках у нескольких туристов, характерные для драки. У Дятлова - порез ладони, словно он схватил лезвие ножа, и след на ноге словно от веревки…

Переломы ребер, будто ребят кто-то сжал огромными ладонями… И еще много моментов, которые не дают пазлу окончательно сложиться. Так что «Комсомольская правда» продолжит свои расследования.

Трагедию группы Дятлова спустя годы специалисты восстановили поминутно.

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