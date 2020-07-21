CК России: разместивший фото Гитлера на сайте "Бесмертного полка" оказался наркоманом

У жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, который 4 мая разместил в одном ряду с ветеранами войны фотографию Гитлера на сайте "Банк Памяти", который участвовал в трансляции акции "Бессмертный полк онлайн" во время обыска нашли наркотики. В ходе предварительного расследования в жилище обвиняемого произведен обыск, в ходе которого было установлено, что Эль-Айюби на протяжении нескольких месяцев выращивал в своем доме растения, содержащие наркотические средства. Таким образом, фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ (реабилитация нацизма; незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По утверждению наркомана, он поступил так по причине наличия симпатий к Гитлеру, а растения, содержащие наркотические средства, он выращивал для личного употребления.

В ходе предварительного следствия житель Казани признал вину и публично принес извинения. Но это его уже не спасет: уголовное дело направлено в Генпрокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления его в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее подобные обвинения были в отношении Даниила Симанова и Вячеслава Круглова, которым также инкриминировано участие в этой преступной акции.