2020-07-21T14:16:52+03:00
Политика

В Хабаровске люди на площади сразу же потребовали от Михаила Дегтярева выйти к ним

Спецкор "КП" Владимир Ворсобин передает с места событий
Владимир ВОРСОБИН
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Появление Дегтярева для митингующих в Хабаровске - происшествие в первую очередь ироническое. Теперь весь Хабаровск смакует биографию врио губернатораПоявление Дегтярева для митингующих в Хабаровске - происшествие в первую очередь ироническое. Теперь весь Хабаровск смакует биографию врио губернатораФото: Владимир ВОРСОБИН
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Появление Дегтярева для митингующих в Хабаровске - происшествие в первую очередь ироническое. Теперь весь Хабаровск смакует биографию врио губернатора, особенно три ее страницы:

1. Дегтярев второй раз в жизни приехал в Хабаровск.

2. Он никогда ничем не управлял, не считая комитета в Госдуме (тут любят говорить категорично - "не работал").

3. Сказал как-то в интервью, что, когда заменил на холодильнике магнитик доллара на рубль и повесил ещё и крест, продукты перестали портиться.

Митинг в Хабаровске: «Выходи, Дегтярёв!».Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осваивается в кабинете своего предшественника - Сергея Фургала. А тем временем напротив хабаровского «Белого дома» проходит митинг. С места событий передаёт собкор «КП» Владимир Ворсобин

Митинг хабаровчан в день приезда Дегтярева привычно подошёл к зданию правительства и попросил врио губернатора выйти (он пока еще не показался даже местным журналистам - запланированный брифинг был отменён).

Не дождавшись выхода губернатора, площадь покричала и привычно стала проезжей частью. Пошла на ежевечерний городской обход. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Не дождавшись выхода губернатора, площадь покричала и привычно стала проезжей частью. Пошла на ежевечерний городской обход.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Не дождавшись выхода губернатора, площадь покричала и привычно стала проезжей частью. Пошла на ежевечерний городской обход.

«Ничего не изменилось с приходом Дегтярева».

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осваивается в кабинете Фургала, но к народу пока не вышел

В здание правительства назначенец прибыл сразу из аэропорта с вещами. С места передает корреспондент "КП" Владимир Ворсобин (подробности)

КСТАТИ

Биография Михаила Дегтярева: что известно о врио губернатора Хабаровского края

Рассказываем о биографии политика Михаила Дегтярева, которому предложили возглавить Хабаровский край (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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