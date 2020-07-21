В Музее военной формы откроется выставка "Самокатчики, вперед!"

В залах Музея военной формы Российского военно- исторического общества, что расположен в старинной усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской улице открывается новая выставка. В экспозиции будут представлены подлинные военные велосипеды из собрания частного Веломузея Андрея Мятиева, среди которых знаменитый высококолесный велосипед- "паук" 1880-х годов, редчайший армейский "Дукс Боевой" времен Первой Мировой войны, десантный английский BSA, участвовавший в высадке союзников в Нормандии в 1944-м.

- Перед посетителями развернется история развития велосипедной техники, снаряжения и вооружения велосипедных (самокатных) команд и подразделений XIX–XX столетия в вооружённых силах стран Западной Европы, Российской империи и Советского Союза, - заявили в организационном комитете выставки.

Французская открытка конца XIX века. Фото: Музей военной формы

Самые обширные разделы экспозиции посвящены периодам Первой мировой и Великой Отечественной войны, когда армейские велосипедисты стали самостоятельной составляющей механизированных родов войск. Дополняют экспозицию характерная униформа военных велосипедистов, армейское снаряжение и оборудование, фотографии, документы, велосипедные аксессуары конца XIX века.

В Музее военной формы отметили, что этот уникальный проект приурочен к 75-летию Победы и продолжит свою работу до 4 ноября 2020 года.

Перед посетителями развернется история развития велосипедной техники. Фото: Музей военной формы

КАК ДОБРАТЬСЯ

От ст.метро Баррикадная 10 минут пешком до Большой Никитской, д. 46/17, стр. 1.

ЦЕНА БИЛЕТА

Взрослый 400 руб, детский 150 руб. Детям до 7 лет - бесплатно.