Эпицентр коронавируса переезжает из Москвы в регионы

Даже коронавирус оказался бессильным перед таким мощным явлением, как русский авось. После окончания периода самоизоляции народ с наслаждением игнорирует меры безопасности: позабыл о медицинских масках, в многолюдных компаниях отмечает победу над коронавирусом, игнорирует требования социального дистанцирования (см. отчеты наших корреспондентов из регионов. Не слишком ли рано мы начали расслабляться? Этот вопрос мы задали Артему Гилю, профессору Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова.

- Если смотреть на статистику, то там ситуация напоминает плато с очень медленной, еле заметной тенденцией роста, - говорит Артем Юрьевич. - Но есть ощущение, что немалое количество инфицированных людей просто туда не попадают (например, не обращаются к врачу с легкими респираторными симптомами — прим. ред.). Кроме того, даже официальные цифры - около 6,5 тысяч заболевших по стране в день это очень много. На самом деле у нас сохраняется риск инфицирования, причем довольно высокий. Есть регионы, где серьезная ситуация с коечным фондом. Поэтому я считаю, что люди совершенно зря перестают соблюдать меры профилактики. Таким образом создается потенциал для будущей вспышки. Если в таких регионах, где уже сейчас непросто с койками, возникнет даже небольшая вспышка и увеличится количество пациентов, то система здравоохранения с такой нагрузкой не справится.

Артем Гиль, профессор Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова. Фото: sechenov.ru

- Есть расхожее мнение, что эпидемия коронавируса в Москве затухает, но эпицентр перемещается в регионы. Так ли это на самом деле?

- Отчасти да, инфекция разъехалась по всей стране. По моим предположениям распространение коронавируса в регионы началось после майских праздников. Ежегодно на майские происходит массовый отток из Москвы тех, кто приезжает в столицу на заработки. Тоже самое произошло и в этом году. Сегодня мы действительно видим несколько локальных эпицентров, в основном это север России - Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область… Это кстати подтверждает гипотезу сезонности Covid-19. На Севере сейчас влажно и прохладно, в отличие от Центральной России, и там распространение вируса идет быстрее. Осенняя, по нашим меркам, погода добавляет свое к предкризисной ситуации по коечному фонду, к нехватке медперсонала. В Москве избыточная смертность есть, но перегрузку системы здравоохранения мы не наблюдаем.

- А если грянет вторая волна коронавируса?

- Даже если пойдет вторая волна, перегрузки системы московского здравоохранения вряд ли стоит ожидать, потому что в столице наладили механизм быстрого разворачивания ковидных коек. Мы, очевидно, не избежим смертельных случаев. Потому что нет еще эффективного метода лечения этой инфекции. Но с другой стороны есть признаки мутации вируса, есть данные, что он становится менее злокачественным. Поэтому можно ожидать, что вторая волна будет менее смертоносной, чем первая. В Москве пока нет признаков той серьезной ситуации, которая была в самом начале. А вот в провинции возникают новые эпицентры. Поэтому нельзя расслабляться, риски заразиться по-прежнему очень высоки.

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