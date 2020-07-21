Мэры 100 российских городов пройдут обучение в программе «эффективных управленцев» ВЭБ.РФ

Управленческие команды из 100 российских городов пройдут обучение в программе эффективного градостроительства: мэрам и их коллегам предстоит познакомиться с передовыми практиками и знаниями в сфере экономики, архитектуры, урбанистики, стратегического планирования и инвестирования. Масштабный проект подготовки управленческих кадров, созданный по поручению правительства России госкорпорацией ВЭБ.РФ и бизнес-школой СКОЛКОВО, стартовал 21 июля. Главная цель программы – изменить облик российских городов, сделать их современными и комфортными для жизни.

В день открытия программы в зале Сколково собрались представители 30 городов – для них начались занятия в первом образовательном потоке. Всего же обучение пройдут 500 управленцев из крупнейших городов России. Проект охватывает почти 70 регионов (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и 12 моногородов, уже принимавших участие в программе). Каждый город отправляет на учебу команду из пяти человек, в которую вошли мэр, его заместители по ключевым вопросам, вице-губернаторы и чиновники, отвечающие за архитектуру и градостроительство. Закончив занятия, они смогут применить полученные знания на практике и вывести свой город на новый уровень развития – так, чтобы перемены к лучшему ощутил каждый его житель.

Приветствуя участников образовательной программы, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул: выбранные для проекта 100 городов – это более половины экономики России.

- Сегодня начинается действительно очень важная программа. Президентом Владимиром Путиным определены приоритетные национальные цели. Прошло совещание по корректировке национальных проектов, в которых президент поставил важнейшую задачу: никакие экономические кризисы, пандемия и все остальное не могут отменить приоритетные цели по обеспечению развития конкурентоспособности нашей страны и достойного уровня жизни наших граждан, - рассказал Сергей Кириенко. - Это тоже вызов, но это и уникальные возможности, потому что такой концентрации ресурсов, которые сейчас направляются на проекты развития, Россия не могла позволить себе никогда.

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, в основу проекта легла программа подготовки управленческих кадров для моногородов, где она уже показала свою эффективность. Программа создана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration).

- Мы активно работаем по национальным проектам. Важно, чтобы за высокими целями люди видели реальные результаты для своей жизни, для своего города, - отметил Игорь Шувалов. - Вместе с бизнес-школой СКОЛКОВО мы проработали образовательную программу – специальный MPA. В ее основу легла обучающая программа для моногородов, которая на деле доказала свою эффективность: в моногородах реализуются крупные инвестиционные проекты, развивается городская экономика, городская среда. Вокруг MPA мы сформируем проекты, которые будем вести по городской инфраструктуре, по твёрдым бытовым отходам, по современному жилью, по современному облику города, по современной экономике, включая малый и средний бизнес.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ. Фото: пресс-служба МШУ Сколково

Программа станет самой масштабной в истории бизнес-школы СКОЛКОВО: ее результаты отразятся на жизни более 60 миллионов россиян.

- Программа сочетает теорию, мировой и российский опыт развития городов и практическую работу над конкретными городскими проектами, - рассказал Андрей Шаронов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО. - Мы собрали сильных преподавателей и экспертов, которые будут помогать командам в этом начинании.

Обучение будет проходить как в очном, так и в заочном формате. Главная особенность проекта – практическая направленность: вместе с преподавателями ее участники будут прорабатывать конкретные ситуации и получат консультации ведущих экспертов в сфере городской экономики. Вернувшись домой, управленческие команды начнут применять именно те практики, которые наиболее подходят для их региона.

- Каждый город - это уникальное сочетание экономических и социальных факторов, ни один внешний эксперт не сможет дать готовый рецепт, как добиться успеха и вывести город на качественно новый уровень, - подчеркивает Андрей Шаронов. - Именно поэтому мы делаем ставку на существующие управленческие команды, которые хорошо знают свои города и как никто заинтересованы в их развитии.

Как отмечает зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, образовательная программа уже помогла вдохнуть новую жизнь в населенные пункты, ранее считавшиеся «тупиковыми». Большинство проектов, разработанных для моногородов, успешно работают и развиваются.

- Несколько лет назад мы вместе с моногородами уже прошли путь формирования и обучения управленческих команд. Опыт оказался успешным – более 75% проектов, которые были разработаны за время обучения, уже реализованы или активно развиваются, - рассказала Ирина Макиева. - Это новые производства, проекты по благоустройству, развитию городской экономики - все то, что меняет качество жизни. Теперь мы запускаем программу для 100 крупнейших городов страны. Им предстоит пройти полную перезагрузку, создать новые проекты городского развития, осуществить рывок. Уверена, опыт моногородов для них станет отличной основой.

Полученные знания помогут управленцам создать современную инфраструктуру и комфортные городские пространства, наладить работу транспорта, построить дороги и новое жилье.

Фото: пресс-служба МШУ Сколково

- Важно, что образовательная программа ВЭБ.РФ предусматривает комплексный подход к развитию городов, - считает заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Выполнение показателей национальных проектов непосредственно зависит от квалифицированной и слаженной работы на всех уровнях, начиная от федеральных и заканчивая муниципальными властями. Сегодня у нас есть понимание, что для достижения качественного результата важно поднимать компетенции заказчиков, которые возводят современное жилье и общественные пространства, строят и модернизируют дорожную инфраструктуру. Знания и навыки, которые приобретут управленческие команды, помогут им реализовать проекты в интересах жителей российских городов.

СПРАВКА «КП»

Программа Master of Public Administration для управленцев из 100 крупнейших городов разработана совместно экспертами ВЭБ.РФ, Московской школы управления СКОЛКОВО, Российской экономической школы, НИУ «Высшая школа экономики» и Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Проект реализует государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, обучение будет проходить в Московской школе управления СКОЛКОВО – одной из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ.