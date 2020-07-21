Сам себе министр финансов: населению разрешили собирать деньги в бюджет и тратить их

Как живут малые города и поселки, можно легко понять, отъехав хотя бы за сотню-другую километров от Москвы. Тяжело живут. А жить лучше не позволяло не только отсутствие денег в муниципальных бюджетах, но и законы, которые мешали населению или спонсорам помочь родному краю.

- Бывало так, что, например, жители находили деньги, строили мост, но местная власть не могла поставить его на баланс, поскольку источник средств не прописан в бюджете — мост как бы сам собой появился. И приходилось его сносить, - поведал «КП» завкафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики Симон Кордонский.

Новый пакет законов, который подписал президент, позволит абсолютно легально привлекать средства населения и спонсоров, а кроме того, даст возможность жителям самим определять приоритеты в трате денег из местных бюджетов. Автостоянка подождет, сначала сделаем площадку для ярмарки выходного дня. Или наоборот — тут уж зависит от того, что для населения важнее.

Поправки уже получили неформальное название «закон о народном бюджете». «КП» попробовала разобраться в хитростях этих новинок, задав экспертам несколько наивных вопросов.

Вопрос 1. Это что, теперь население мало того, что налоги платит, еще и местные проекты должно оплачивать?

- Да, в законе закреплена возможность уплаты в местный бюджет инициативных платежей, - сказал «КП» один из авторов предложения сенатор Олег Мельниченко. - Но это будут исключительно добровольные денежные взносы граждан или организаций, направляемые строго на реализацию конкретных инициативных проектов. Суть инициативного бюджетирования – не сбор денег с населения, а участие граждан в принятии бюджетных решений. Поэтому финансовое или трудовое участие жителей в реализации – не главное и не обязательное условие выдвижения инициативных проектов.

Это будут исключительно добровольные денежные взносы граждан или организаций, направляемые строго на реализацию конкретных инициативных проектов.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вопрос 2. Как на практике можно будет вносить свои предложения?

На этот счет в законе все четко указано. Должна быть создана инициативная группа не менее 10 человек в возрасте от 16 лет и старше. Впрочем местным властям дано право изменять эти границы.

- По всем проектам до дня внесения на рассмотрение местных властей обязательно должны проводиться сходы, собрания или опросы граждан. Учитывая современные реалии, мы предусмотрели возможность проведения опросов по инициативным проектам через Интернет — сказал Мельниченко.

Вопрос 3. Вот соберет население деньги, а местная власть возьмет и заткнет ими какую-то дыру в бюджете. Что делать?

Предполагается, что такого не будет. Каждом законопроекту, поставленному на народный контроль присваивается специальный код — это исключает возможность брать из него деньги на другие нужды. Эта норма закрепляется еще и в Бюджетном кодексе.

Вопрос 4. Так что теперь — что народ предложит, то власть и делать будет? Люди ж такого могут напредлагать…

Завиральные идеи не пропустят. Инициативные проекты будут рассматривать специальные группы в структуре муниципалитета. Они могут одобрить предложение, а могут и отказать.

- Разумно, если в них будут участвовать и представители общественности, — сказал «КП» сенатор Аркадий Чернецкий, в прошлом мэр Екатеринбурга.

Муниципальным чиновникам нельзя будет запускать руку в эти сбереженияФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СПРАВКА «КП»

По данным Минфина РФ, в 2018 году в 68 регионах на проекты, отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено 19,3 млрд. рублей. «Взнос» со стороны населения составил десятую часть - 1,9 млрд руб. А основные затраты (10,5 млрд руб) пришлись на бюджеты субъектов РФ.