"Судьба у нее непростая": Иван Охлобыстин сделал признание о Кристине Асмус

Кристина Асмус много лет дружит с Иваном Охлобыстиным. Они познакомились на съемках сериала "Интерны", в котором начинающая артистка сыграла яркую роль интерна Вари Черноус. Именно этот ситком дал старт карьере Асмус и положил начало ее крепкой дружбы с Охлобыстиным. Сейчас актриса переживает непростые времена из-за развода с Гариком Харламов - вокруг их расставания ходит много слухов и домыслов, многие винят в крахе брака именно хрупкую блондинку.

Иван Охлобыстин решил в очередной раз защитить Кристину Асмус от нападок. Год назад многодетный отец жестко высказывался в адрес хейтеров, травивших актрису после выхода фильма "Текст". Сейчас же Охлобыстин вступился за Кристину, сделав признание о ней.

"Я Кристиной восхищаюсь, она красивая. Человек очень душевный и может помочь по хозяйству. У Кристины весь спектр достоинств. А что касается ее половой жизни или съемок в фильме «Текст», я все равно ее буду оправдывать, потому что есть отношения уровня «родственник», и я уже никогда не смогу объективно к ней относиться", - цитируют его "7 Дней".

Многодетный отец рассказал, что скандальный фильм с участием девушки не смотрел. "На всякий случай. Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа - это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая. Я всегда буду за нее вступаться", - откровенничает Иван.

По его словам, Асмус никто не помогал стать известной. "Она не была ничьим протеже и замуж вышла уже звездой. И в разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я зову ее «звездочка в стальном орешке». Я помню, она сдавала за несколько курсов экзамены и забивалась в угол со своими учебниками, а ее за это ругали. Кристина дико трудолюбива и очень управляема в хорошем плане. И она прекрасная актриса. По-женски доверчива, ребенок в душе", - откровенничает Охлобыстин.

Напомним, 22 июня Асмус и Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс. Артисты стараются не комментировать расставание, несмотря на слухи. В частности, резиденту Comedy Club приписывают отношения с фигуристой телеведущей Яной Кошкиной. Мол, сразу после разрыва с женой Гарик всерьез увлекся красавицей.