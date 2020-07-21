2020-07-21T16:04:29+03:00
Экономика

Спа-салоны заколачивают ставни: почему индустрия красоты с трудом пережила пандемию

Многие из владельцев уже продали бизнес или закрыли его навсегда
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Бизнес постепенно оживает вслед за снятием карантинных ограничений. Но по состоянию на начало июля в стране не открылась каждая пятая торговая точка. Почему малый бизнес не возобновляет работу?Бизнес постепенно оживает вслед за снятием карантинных ограничений. Но по состоянию на начало июля в стране не открылась каждая пятая торговая точка. Почему малый бизнес не возобновляет работу?Фото: Иван МАКЕЕВ
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УШЛИ В СИЛЬНЫЙ МИНУС

Бизнес постепенно оживает вслед за снятием карантинных ограничений. Но по состоянию на начало июля в стране не открылась каждая пятая торговая точка. Почему малый бизнес не возобновляет работу?

В ИТ-компании «Эвотор» опросили владельцев 100 закрытых салонов красоты, парикмахерских и спа-салонов в Москве, чтобы понять, в чем причина?

Как оказалось, больше трети закрылись навсегда, кто-то из них даже успел продать свой бизнес. Примерно столько же откроются со дня на день.Четверть владельцев салонов не определились, когда возобновят деятельность. Скорее всего среди них те, у кого помещения в собственности. И всего 7% откроются в конце лета или начале осени.

Обанкротившиеся предприниматели признали, что эпидемия коронавируса нанесла сильный удар. Бизнес в индустрии красоты для них сейчас не имеет перспектив и смысла.

Основная причина трудностей бизнесменов — финансовая. Денег нет у 43% опрошенных. Какие-то владельцы салонов объяснили, что ушли в минус, какие-то не имели подушки безопасности на случай простоя, кому-то не хватило субсидий на оплату аренды.

ПОДНЯЛИ АРЕНДУ

Вторая причина закрытия салонов — позиция арендодателя. Собственники помещений не вошли в положение арендаторов в 38% случаев. При чем кто-то просто не шел на уступки, а кто-то вовсе поднял ставки во время простоя. Из-за несговорчивых партнеров владельцы бизнеса вынуждены были или вовсе закрыться, или переехать.

Те, кто все еще надеется продолжить работу, отложили открытие из-за сильного падения спроса на их услуги. В кризис о наведении красоты люди думают в последнюю очередь. Некоторые парикмахерские открываются специально под запросы клиентов пару раз в неделю.

РАБОТАЮТ НА ДОМУ И УВОДЯТ КЛИЕНТОВ

Треть из закрытых пока салонов хотят открыться, но не могут из-за Роспотребнадзора и строгих посткарантинных требований. У кого-то нет средств на спецодежду, дезинфекцию.

16% руководителей жалуется на проблему с персоналом. Во время самоизоляции народ разъехался по родным городам, часть из них в группе риска и не могут продолжить работу. Некоторые владельцы вынужденно сократили работников в том числе из-за того, что те продолжили работать на дому и уводили клиентов.

Индустрия красоты среди наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Меньше половины салонов (47%) смогли получить выделенные государством субсидии на зарплату.

- Результаты опроса отражают ситуацию не только в индустрии красоты, но и в малом и среднем бизнесе в целом, - считает Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании «Эвотор». - Ни в одном из регионов число работающих предприятий малого и среднего бизнеса не восстановилось полностью. С финансовыми трудностями из-за пандемии так или иначе столкнулось большинство предпринимателей, а сокращение спроса во время и после локдауна и невозможность платить за аренду во время простоя стали основными причинами закрытия бизнеса.

КОНКРЕТНО

Когда бизнес снова откроется?

Больше не откроется или уже продан — 36%

Откроется в июле — 34%

Дата открытия неизвестна — 23%

Откроется в августе или сентябре — 7%

Почему пришлось закрыть бизнес?

Из-за финансовых трудностей — 43%

Разногласия с арендодателем — 38%

Почему отложили открытие?

1. Спрос на услуги существенно сократился из-за пандемии — 38%

2. Не успели подготовиться к новым требованиям Роспотребнадзора — 29%

3. Сложности с персоналом — 16%

(По данным опроса 100 салонов красоты ИТ-компании «Эвотор»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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