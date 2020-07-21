Евгений Ловчев: Медведев и Федун ведут себя недостойно, Тедеско затыкает дыры молодежью

После очередного поражения «Спартака», на этот раз в полуфинале Кубка России от «Зенита» (2:1), в нашем футболе разразился большой скандал. Болельщики народной команды в соцсетях жестко наехали на руководство Российского футбольного союза во главе с бывшим зенитовским боссом Александром Дюковым. Претензии все те же – москвичей «убивают» судьи, а питерцев нагло тянут наверх.

Обстановка накалилась настолько, что ФК «Спартак» на своем официальном сайте выпустил официальное заявление.

«Дорогие наши болельщики!

Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжелый и неудачный для всех нас сезон…

Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически.

Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок.

Вместе за "Спартак"!», - написано на сайте красно-белых.

Прокомментировать этот конфликт мы попросили заслуженного мастера спорта, знаменитого спартаковца Евгения Ловчева.

- Евгений Серафимович, «Спартак» действительно заслуживают, или нам это так только кажется? Каков уровень нынешней команды?

- Если бы это был не «Спартак», с его амбициями, то мы бы понимали, что это команда середины таблицы - 7-12 мест. Вот сегодняшний уровень футболистов.

Для меня Умяров, Маслов и Гапонов вообще пока юноши, и еще неизвестно состоятся ли они как футболисты. Рассказов то же самое. И поэтому ждать чего-то не приходится. Но ведь клуб не может сказать: ребята, не ждите ничего от нас, подождите годика три, пока молодежь окрепнет... Спартаковские болельщики всегда будут ждать хорошей игры и хороших результатов здесь и сейчас.

И вот здесь мы подходим к сегодняшнему скандалу. Когда игра не идет у команды, то ошибки арбитров аккумулируются. К примеру, начинают играть с «Локомотивом». Рыбус в начале игры просто срубает игрока «Спартака», на красную карточку тянет. Потом еще кто-то в середине поля срубает игрока «Спартака» - тоже тянет на красную. Она может даваться, может не даваться. Но судья показывает желтые. А затем при подаче в штрафную площадь «горчичник» получает Бакаев, который становится у него восьмым. И он пропускает следующую игру. Я вообще в шоке. Там ничего вообще не было.

Я не говорю о предвзятости. Но когда вал ошибок не в пользу «Спартака», то у большинства болельщиков возникает впечатление какого-то заговора.

А тут еще накладывается скандал, что полуфинал Кубка России «Спартак» - «Зенит» решают провести в Санкт-Петербурге, хотя в регламенте это не прописано. Тогда проведите жребий. Так нет, они в РФС устраивают голосование… И тут владелец «Спартака» Леонид Федун подливает масла в огонь и говорит: судите нас, как «Зенит», назначьте еще судью Вилкова …

Леонид Федун. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

При этом если посмотреть, как «Зенит» судили, то действительно получается как-бы наоборот. Я не говорю о предвзятости, поймите, это визуальный ряд. И вот от этого все и произошло.

И самое главное. Очень неправильно повели себя два взрослых человека – и Федун, и генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев. Я даже в эфире на телевидении сказал: «Ну, это хамство, что сказал Медведев». Знаете историю по поводу Дзюбы и Азмуна (после их победы в чемпионате страны в сети появилось видео, на котором Дзюба имитирует половой акт с Азмуном). Я к Дзюбе хорошо отношусь, у меня дружеские с ним отношения. Но они еще, видимо, не созрели и ведут себя как дети себя.

Но ведь Медведев - взрослый человек, был заместителем Миллера, государственник, говорит, вот так мы и «Спартак» будем драть. Елки палки! Что это такое? Это несерьезно. Он потом извинился, но что такое потом? Это же раздувание страстей, по большому счету.

- Гендиректора «Спартака» Цорна сдвинули со своей должности, а что делать с главным тренером Тедеско?

- С Тедеско можно было требовать, если бы ему дали хороший состав. Ему же не купили правого защитника, опорника. Ему сказали: вот молодые ребята. И у меня такое впечатление, что после того, как Федун заявил, что он в 23-м году передает команду болельщикам, «Спартак» перестал покупать хороших футболистов. А приобретение за 18 миллионов Гуса Тила, это ошибка. И тогда причем здесь Тедеско? Пока он затыкает дыры молодыми футболистами. Но я вижу, для того, чтобы бороться за призовые места, выиграть кубок, этот состав не состоятелен. Они могут прыгнуть выше головы, может, в каком-то матче, как это было с ЦСКА, на Кубок, выиграть 3:2, но это сейчас средняя команда средних футболистов. Я бы из этого состава выделил, наверное, Максименко. Иногда ошибается, но много выручает. Джикия, Айртон неплох. Соболев, Зобнин на своем месте. А вот Понсе и Ларссон после того, что у нас были Зе Луиш и Адриано, это довольно-таки слабые иностранцы. Поэтому «Спартаку» надо тратить деньги на то, чтобы купить игроков. И не надеяться на то, что авось молодые ребята вдруг заиграют...