Дмитрий Шепелев нашел работу мечты у создателя Comedy Club

Дмитрий Шепелев нашел новую работу. Он станет ведущим нового семейного шоу о звездных родителях и их детях "Ты как я". По словам, телеведущего, о такой программе он мечтал много лет.

"Шоу семейного формата от Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач", - рассказали в пресс-службе ТНТ. Основатель Comedy Club Production - Артур Джанибекян. Он же является создателем шоу Comedy Club. Креативными продюсерами компании, авторами и создателями флагманских проектов являются Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков и Гарик Мартиросян.

Сам телеведущий заявил, что всегда мечтал вести программу о детях и родителях. "Я мечтаю об этом с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения", - цитирует 37-летнего Шепелева РИА Новости.

Судя по всему, о новой работе Дмитрий знал давно. Два месяца назад он оставил в блоге сообщение: "Раньше или позже жизнь вернется на привычный круг. Будут и рестораны, и поцелуи. И никаких масок. И никакого страха. Яркая сторона жизни всегда заманчива и быстро помогает забыть старое неприятное. И совсем другое заставить себя после вынужденных каникул снова действовать, забыть про лень, заставить себя сбросить накопившийся жирок и опять набрать крейсерскую скорость. Ясно ведь, что подобные экстренные торможения, они совсем не на пользу. Остается только с восторгом сказать о тех, кто, несмотря на обстоятельства, не сбрасывает скорость и продолжает свои путь. На фотографии новый вождь детского энтертейнмента".

dmitryshepelev На фотографии новый вождь детского энтертейнмента

Напомним, Дмитрий Шепелев ранее работал над проектами "ДОстояние РЕспублики", "Можешь? Спой!", "Здравствуйте, девочки!", "Минута славы", "На самом деле". Участие в последнем шоу превратилось для него в наказание. Ведущий не раз отпускал ироничные заявления о своей работе.

Передача, посвященная проблемам в семейных отношениях, возлюбленного Жанны Фриске не радовала. Дмитрий говорил, что устал от "скандалов, интриг и расследований" и хочет вернуться в развлекательный формат.

"Я мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: «Кто отец этого ребенка!?» Это не для меня", - негодовал Дмитрий.