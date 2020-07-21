2020-07-21T17:57:54+03:00
Общество

Подарки от русского народа: Почему Путин намекнул странам СНГ на возможность пересмотра границ

Наш колумнист — о том, что стоит за резонансной фразой российского лидера
Камран ГАСАНОВжурналист, старший преподаватель РУДН, кандидат политических наук
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Так что же хотел сказать Путин? Его единственный очевидный посыл — предупреждение. Президент обращается к тем, кто замыслил очередной «майдан» на просторах бывшего СССР.Так что же хотел сказать Путин? Его единственный очевидный посыл — предупреждение. Президент обращается к тем, кто замыслил очередной «майдан» на просторах бывшего СССР.Фото: REUTERS
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Интервью Владимира Путина каналу «Россия» перед голосованием по поправкам в Конституцию можно сравнить со его же Мюнхенской речью-2007, когда Москва открыто обозначила себя как альтернативный Вашингтону центр силы. Или с обращением к Федеральному Собранию-2018, в ходе которого российский лидер продемонстрировал стране и миру суперсовременное ракетно-ядерное оружие.

Что же такого Путин сказал в недавнем интервью? Рассуждая о необходимости принять конституционные изменения, он отметил, что бывшие провинции Российской Империи, войдя в состав СССР, получили большое количество исконно русских территорий. Однако при выходе в 1991 году прихватили «подарки» с собой.

— Выходили бы с тем, с чем пришли, и не тащили бы подарки от русского народа, — заявил президент.

На эти слова (вроде бы о делах давно минувших дней) наши соседи отреагировали весьма бурно.

В Казахстане политологи начали судорожно напоминать, что в момент вхождения в СССР Оренбург был казахским, а еще раньше Золотая Орда владела половиной России. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев прямо заявил, что «самое главное — незыблемость нашей государственной границы». Его белорусский коллега Александр Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии, напомнив про 1922 год, когда страна походила на узкую полосу в виде шести уездов Минской губернии.

Слова Путина не были бы столь серьезно восприняты, не будь в них исторической логики. Действительно, своими границами некоторые из республик обязаны могучему соседу. Так, Белоруссия в нынешних рубежах появилась благодаря Москве. После включения БССР в состав Советского союза, ЦИК СССР в 1924 году передал ей 15 уездов и отдельных волостей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. Территория БССР выросла до 110 тысяч кв. км, а население — до 4 млн. Через два года Белоруссия получила Гомельский и Речицкий уезды, расширив пределы на 15 тысяч кв. км, а население — на 650 тысяч человек.

Наконец, западные части Украины и Белоруссии вошли в состав этих двух республик 17 сентября 1939 года по итогам Польского похода РККА. А в 1954 году в честь 300-летия воссоединения России с Украиной последней была передана Крымская область.

«Подарки» были припасены и для Прибалтики. 10 октября 1939 года Москва передала Литве город Вильно (Вильнюс) и Виленскую область. А после вхождения в состав СССР — Литва получила часть территории советской Белоруссии.

Далее, по Рижскому мирному договору 1920 года между советской Россией и Латвией последняя получила часть территории Островского уезда Псковской области. Эстонии повезло меньше. По Тартускому мирному договору 1920 года Россия отдала ей Печорский район Псковской области и правобережье реки Нарвы в Ленинградской области, но в 1944 году забрала их обратно.

Молдавию Москва фактически собрала с нуля. Страна в нынешнем виде образовалась лишь в 1940 году после того, как советское руководство заставило Румынию уступить Бессарабию и Северную Буковину по итогам пакта Молотова-Риббентропа. Правда, позднее в результате передела Бессарабии внутри СССР в пользу Украины — Молдавская ССР потеряла около 10 тысяч квадратных километров территории и полмиллиона населения.

Что касается Казахстана, c которого мы начали, то к созданию СССР он назывался «Киргизской (именно так!) Автономной ССР» и, наравне с Туркменистаном, Киргизией, большей частью Узбекистана и Таджикистана, находился в составе РСФСР. А в момент образования этой «Киргизской Автономной ССР» ее административным центром был русский город Оренбург.

Поэтому правильный намёк в словах Путина можно найти легко. Другое дело, что в политике обычно одерживают верх не международное право или историческая справедливость, а целесообразность и сила. Так что, по большому счету, незыблемость границ зависит от воли и желания лидеров великих держав. В данном случае — России. И здесь уже бессмысленно доказывать, что она сама первой вышла из СССР, а Казахстан с его русскоговорящим населением — последним. Если Москва почувствует угрозу своей геополитической безопасности, как это было с Крымом, то ей придётся пойти на непопулярные и неприятные для мирового сообщества меры.

Так что, зная готовность Путина к решительным и уверенным действиям во внешней политике, можно предположить, что его слова в том телеинтервью носили, скорее, спонтанный характер. Это не подготовленный заранее трактат с обращением к мировому сообществу на Мюнхенской конференции или Генассамблее ООН.

Конечно, формат не умаляет смысл и вес сказанного. При этом не нужно думать, будто Россия насколько непредсказуема и нерациональна, чтобы уже завтра посягать на целостность сопредельных стран. Путин мечтает о создании полноценного Евразийского союза, а любые территориальные споры, которые, кстати говоря, улажены со всеми соседями, кроме Японии, мешают реализации этого плана.

Примерно в том же тоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытался успокоить возбудившихся журналистов, сказав, что у России нет никаких территориальных претензий к соседям. Однако… Говорил бы про «подарки», например, Жириновский, никто бы и внимания не обратил. А тут глава великой державы, с которым придется иметь дело ещё долгие годы (новая Конституция теоретически позволяет Путину оставаться у власти до 2036 года). Недавний опыт Украины c фактическим отделением Крыма и Донбасса заставляет серьезнее относиться к подобным заявлениям.

Так что же хотел сказать Путин? Его единственный очевидный посыл — предупреждение. Президент обращается к тем, кто замыслил очередной «майдан» на просторах бывшего СССР. И если кто-то попытается «улизнуть» в НАТО, Евросоюз или другое чуждое интеграционные объединение, затаскивая с собой туда русскоязычное население, то может повторить судьбу Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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