В чем ошибся Фургал и что делать с Хабаровском его сменщику

Накануне приезда в Хабаровск нового врио губернатора Дегтярева, журналист «КП» поговорил с чиновником из правительства края, который успел поработать и при арестованном Фургале, и при его предшественнике Шпорте, и даже при тяжеловесе Ишаеве. Ему есть с чем сравнивать. Как он сам сказал, «то что у нас происходило я знаю хорошо, даже, может быть, больше, чем хотелось бы...»

Чиновник согласился рассказать обо всем откровенно при одном условии - не называть его фамилию. Ему в Хабаровске еще жить и работать.

БИЗНЕС ПОСЛАЛИ НА ФИГ

- Давайте начнем с утверждения полпреда на Дальнем Востоке Трутнева, что при Фургале инвестиции в Хабаровский край даже не просто снизились. Они рухнули.

- Это правда. Ведь как оценивается инвестклимат. Опрашивают предпринимателей: часто ли вас проверяют, как помогают? Бизнесмен врать не будет. Человек получал, к примеру, разрешение на строительство. Чиновники говорят – дали ему разрешение за 56 дней. А тот: врут, 120. И в этом рейтинге инвестклимата два года назад Хабаровск был на 18-м месте в России, но скатился на 68-е.

- Почему?

- При Фургале плюнули на инвестиции.

- Разве деньги не нужны краю?

- Как сказал первый зампред правительства края по экономике (он потом ушел) бизнесу: «Вы что, в детсаду, что ли, то вам дай, это вам дай? Вы что, офигели? Идите, работайте». Кроме того экономический блок, который занимался инвестициями, был зачищен. Посадили своих людей.

- Что значит – «своих»?

- Людей, которым доверяют… С инвестициями ведь как. Приходит бизнесмен, хочет поставить фабрику, а это рабочие места. Его тут должны на руках носить. Как теленочка у коровки - берут и кормят, поят, прививают. То же самое с инвесторами. Создайте для них условия.

- При Шпорте создавали?

- При Шпорте пытались слушать бизнес. Если вдруг кого-то кошмарят – обратная связь срабатывала, начинали бегать, помогать. Минимум раз в неделю встречались с бизнесменами, выслушивали проблемы.

А сейчас бизнес послали на фиг, вы живете своей жизнью, мы живем своей.

ПОКА ГУБЕРНАТОР РЕЖЕТ ЛЕНТОЧКИ

- Странно. Фургал же сам бизнесмен.

- Губернатор – лицо номинальное. Он режет ленточки, у него общее руководство... Должны быть замы на каждом участке работы. У Шпорта был вице-губернатор. Пока Шпорт резал ленточки, тот - на хозяйстве. При Фургале ситуация другая.

Пошел слом исполнителей. Главой аппарата, например, стал бывший охранник Ишаева.

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, во время избрания меры пресечения, март 2019 года. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Некомпетентные?

- Абсолютно. Не потому что глупые, а потому что никогда этим не занимались. Кому-то предлагали подписывать такие бумаги, что он вставал перед выбором: либо ему уйти, либо...

- Серые схемы?

- А они всегда есть. В России это считается нормальным. Так было и при Шпорте...

- Но следственный комитет, ФСБ...

- Если вы создаете краевое предприятие по ремонту дорог, в чем злоупотребление?

- Пока ни в чем.

- А кто руководитель предприятия? Свой. Он выбирает, кто будет подрядчиками, поставщиками. Никакой коррупции. Экономика. Поэтому люди во власти делятся на две категории – которые заработали и которые не успели. При Фургале пришли люди, которые не успели.

- Фургал понимал это?

- Думаю, что нет.

- Но он пытался выколотить больше денег в казну из лесопромышленников, например..

- Выколотить, это упрощенно. Скорее были сняты налоговые льготы. Принцип прост: ребята, у вас и так все хорошо, суперприбыли, зачем вам льготы? И это было ошибкой. Соседние регионы эти преференции оставили и получили конкурентное преимущество. Помните про теленочка?

- Инвесторы что, уйдут?

- Не факт, что уйдут. Суетно это – начатое бросать. А вот с новыми желающими – большой вопрос. Бизнес ищет, где выгоднее.

КОГДА ТЫ «РАСТОПЫРИВАЕШЬСЯ»

- В Хабаровске уверены, что Фургал боролся за рыбу с пришлыми компаниями, которые не только выгребают ее подчистую, но еще и мало платят в бюджет.

- Не совсем так. Исторически сложилось - все наши рыбные места в море перекрыли добытчики с Приморья. У побережья стоят сейнеры, выгребают все и вывозят, например, в Японию. Это вопрос распределения квот – кто смог, тот смог.

- Но почему Фургал не смог пролоббировать квоты на рыбу для своих?

- Он решил повоевать. Оппозиция. Но самодостаточных регионов в России всего два. Хабаровск в их число не входит. Все остальные должны договариваться с Москвой по распределению денег, квот... Но когда ты растопыриваешься…

- А он «растопыривался»?

- Ну, если мы не получили от Москвы достаточно денег! Их просто надо взять правильно. Составить программу, защитить ее в Москве и вовремя освоить деньги. У нас к Комсомольском, например, не освоили. Строители, дескать, виноваты… Нет, ребята, те, кто получил деньги, должны строителей сплющить так, чтобы они сделали все вовремя. Разгильдяйство!

- Фургал понимал проблему?

- Понимал, когда она уже становилась проблемой. Когда уже поздно кричать, увольнять, расторгать договора.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, в Басманном суде, июль 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ

БЕГАТЬ ПО КУРЯТНИКУ И НЕ БРОНЗОВЕТЬ

- В Хабаровске считают, что Фургал сдвинул с места проблему обманутых дольщиков.

- На одном из совещаний он сказал: «Сказку помните, где голову дракону одну отрубаешь, вырастает две. Так и у нас - было 900 обманутых дольщиков, мы им помогли, но еще полторы тысячи появилось».

- Говорят, он пинал строителей.

- Пинать-то можно, конечно... Но мне на память не приходит ни одно резонансное уголовное дело по этому вопросу.

- По словам Трутнева, Фургал был слабый губернатор...

- Полпреду, конечно, виднее. Но все известные мне инициативы для ускорения экономического развития края, за редким исключением, у Фургала просто ложились «под сукно». Все упиралось в режим экономии. А на развитии экономить нельзя.

- Народ не замечал эту слабость?

- А что можно заметить за два года? Хотя слухи об отставке ходили давно. Все правительство сидело и ждало - когда...

- Отставка?

- Не арест, конечно. Арест был для всех, как ледяной душ!

- За что его так грубо убрали?

- Не знаю. Дождемся решения суда.

- Разве он ничего не делал для края?

- Сейчас объясню. Шутка конечно, но, знаете, почему люди покупают куриные яйца, а не гусиные? Хотя гусиные больше и состав у них тот же. Потому что курица бегает по курятнику и громко кудахчет. Хозяин знает – сейчас будет яйцо. А гусыня кладет яйца молча. Никто не знает, что она яйцо снесла... Шпорт был похож на гусыню. Яйца нес молча...

- Здесь Шпорта не любят

- Потому что в один прекрасный момент наступил предел. И это упущение "Единой России". Там ребята забронзовели, пошло чванство. Вот у народа и накипело. А так как Шпорт ассоциировался как лидер «Единой России», то на этой волне недовольства он и пошел на выборы. Люди взяли и проголосовали в первом туре как посчитали правильным. А потом с криками «А чего, так можно было?» во втором туре снесли Шпорта. Хороший, плохой, но мы его снесли. Мы смогли. А потом взяли, снесли всех едроссов вообще. У нас элдэпээровская и гордума, и краевая дума. И сейчас опять пошло: «Ага, мы можем! Мы тут покажем!» Решать проблему надо было тогда, когда начали бронзоветь.

2017 год. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на Петербургском международном экономическом форуме.Фото: Александр ГЛУЗ

«Я/МЫ ЗАДОЛБАЛИСЬ!»

- Как вы объясните то, что происходит на улице?

- Это беда из-за отсутствия коммуникаций между жителями Хабаровского края и федеральным центром. Я бы купил наклейку на машину «Мы/я задолбались!». Фургал действительно популярен в крае. Выволочку чиновнику сделал: классно! Уволил? Молодец! Наш!

Был недавно в санатории, в бассейне плавает возмущенная арестом Фургала женщина и параллельно с релаксом вещает на политические темы: «Он хоть что-то делал!» Спрашиваю: «Что? «У нас в поселке проектно-сметную документацию на строительство детсада сделали». Люди не понимают, что обещать и сделать – разные вещи. И что это еще не детсад.

И я, честно, не понимаю требования улицы. Вы хотите открытый суд? Фургал имеет право запросить суд присяжных. Вы хотите, чтобы суд был в Хабаровске? Он и так будет здесь проводиться - по месту совершения преступления.

- Что их так разозлило?

- Показали по телевизору задержание. Но это больше на пародию походило. Показушно. Людей это естественно, возмутило.

Другое дело, что те, кто организовывал первую волну протеста, сами потом испугались. И на второй день начали заявлять, что это не они, а волна уже пошла.

- ЛДПР?

- Этим вопросом, насколько я знаю, уже занимаются соответствующие структуры. Ну не навальнята же это сделали. Я вас умоляю.

УСТАЛИ СЛЫШАТЬ: МЫ ХОРОШИЕ, МОСКВА ПЛОХАЯ

- Какой руководитель нужен краю?

- Люди примут любого руководителя, но не сразу, а когда увидят реальные дела. Который не будет искать причину, почему не получается, а начнет решать проблемы людей. В том числе и используя ресурс федерального центра. Народ уже устал слышать: мы хорошие, но Москва работать не дает.

- Но как успокоить людей?

- Не надо их успокаивать. Надо четко донести свою позицию. Не обязательно выходить в толпу, чтобы тебя разорвали на тысячу маленьких губернаторов. А через вас, журналистов, донести внятно, что ты хочешь сделать. И всё нормализуется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791770" frameborder="0"></iframe> Новый губернатор Хабаровского края.Стал депутатом в 32 года, предлагал запретить доллары. собирался в космос. Рассказываем, чем знаменит врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

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