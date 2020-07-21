На снятие инфраструктурных ограничений в Краснодарском крае планируют направить 15,9 млрд рублей

Проект нового пакета антикризисных мер был представлен губернатору на Совете по развитию предпринимательства сегодня.

Открывая совещание, Вениамин Кондратьев отметил, что последствия пандемии сказались на росте доходов в казну: просели оптовая и розничная торговля, общепит, курортная сфера. Но в тоже время, восстанавливаются сельское хозяйство, промышленность, объем строительных работ. По итогам 1 квартала приток инвестиций составил 60,1 млрд рублей. Почти на 9 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года.

– Бизнес ищет реализацию и идет в те регионы, где ощущает стабильность. Инвесторы смотрят на состояние экономики, насколько результативными оказались антикризисные меры, насколько быстро власть реагирует на ситуацию, – отметил губернатор.

Поэтому в план антикризисных мероприятий вошел и отдельный блок мер по запуску нового инвестиционного цикла и повышению инвестпривлекательности региона. Например, бизнесу предложат субсидировать затраты на создание объектов инфраструктуры при реализации инвестпроектов.

– На снятие инфраструктурных ограничений по реализуемым инвестпроектам до конца 2024 года предлагаем направить 15,9 млрд рублей. В том числе – уже в следующем году – 2,6 млрд рублей, – заявил министр экономики края Александр Руппель. Отметим, что выделение прямого финансирования в таком объеме в крае планируется впервые.

Еще одна мера направлена на привлечение 100 новых инвестпроектов. Они будут реализованы с сентября этого года до конца 2021 года. Стоимость - от 100 млн рублей до 1 млрд. Власти со своей стороны могут помочь - возмещением сумму платежей по кредитам в размере ключевой ставки.

- Субсидии предоставим с 2021 года, но сама мера поддержки будет оказываться в течение трех лет. Ее стоимость оцениваем более чем в 2 млрд рублей, – добавил министр.

Такие меры позволят привлечь в экономику не менее 40 млрд рублей инвестиций. В первую очередь, речь идет об АПК, промышленности, санаторно-курортном и транспортно-логистическом комплексах. А там где новый бизнес - там рабочие места. Речь идет о не менее 5 тысяч новых вакансий для жителей региона.

Еще одна мера направлена на то, чтобы помочь предпринимателям расширить рынки сбыта через онлайн - площадки.Это и компенсации до 100 тысяч рублей, и проведение мастер-классов, и предоставление бесплатных рабочих мест в коворкингах. На эти цели в 2020-2021 годах планируется выделить около 150 млн рублей.

Также в планах - продлить на весь 2020 год снижение в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и ЕНВД, пролонгировать льготные займы. А тем субъектам МСП, чья выручка упала на 50%, предоставить новый заем по 5 млн под ставку 3%.

– Смысл нового пакета антикризисных мер – заложить алгоритм поддержки для устойчивой работы бизнеса. При этом мы должны смотреть на возможности бюджета, быть взвешенными сбалансированными. Где-то будем идти по грани, но поддержку малый и средний бизнес должен ощущать, – подытожил Вениамин Кондратьев.