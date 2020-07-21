Семья Александра Беляева назвала дату гражданской панихиды

Напомним, Александр Беляев скончался 20 июля на 72-м году жизни.

Его комментарии по поводу грядущих заморозков или, наоборот, оттепели были всегда артистичны. Поэтому многие зрители думали, что он - профессиональный актер. На самом деле Александр Беляев – гидролог по профессии, кандидат географических наук, долгое время работал заместителем Института географии РАН.

В 1998 году продюсер Александр Митрошенков предложил ему попробовать себя в роли ведущего прогноза погоды. Тогдашний глава НТВ Олег Добродеев хотел видеть в кадре новые лица. Беляев, интеллигентный, с мягкими доброжелательными интонациями, а главное – очень домашний на вид - привела его в восторг. Этот образ понравился и зрителям: он внушал доверие к такой в общем-то метафизической области, как прогноз погоды.

Почти десять лет Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Ему делали операции, он проходил курсы химиотерапии. "За два сеанса химиотерапии я съел такое количество таблеток, которое не съел за всю предыдущую жизнь", - говорил Александр Вадимиович.

Месяц назад после очередного обследования медики нашли у него пятисантиметровую опухоль. Пришлось делать очередную серьезную операцию, которая оказалась последней...

В пресс-службе НТВ со ссылкой на семью Александра Беляева сообщили, что прощание с Александром Вадимовичем состоится 23 июля в 14.00 в Большом Зале Похоронного дома Троекурово.

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Гражданская панихида начнется в 14.00.