2020-07-21T18:53:16+03:00
Общество

Семья Александра Беляева назвала дату гражданской панихиды

С самым популярным ведущим прогноза погоды простятся 23 июля в 14.00 в Большом Зале Похоронного дома Троекурово
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Александр Беляев.Александр Беляев.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Напомним, Александр Беляев скончался 20 июля на 72-м году жизни.

Его комментарии по поводу грядущих заморозков или, наоборот, оттепели были всегда артистичны. Поэтому многие зрители думали, что он - профессиональный актер. На самом деле Александр Беляев – гидролог по профессии, кандидат географических наук, долгое время работал заместителем Института географии РАН.

В 1998 году продюсер Александр Митрошенков предложил ему попробовать себя в роли ведущего прогноза погоды. Тогдашний глава НТВ Олег Добродеев хотел видеть в кадре новые лица. Беляев, интеллигентный, с мягкими доброжелательными интонациями, а главное – очень домашний на вид - привела его в восторг. Этот образ понравился и зрителям: он внушал доверие к такой в общем-то метафизической области, как прогноз погоды.

Почти десять лет Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Ему делали операции, он проходил курсы химиотерапии. "За два сеанса химиотерапии я съел такое количество таблеток, которое не съел за всю предыдущую жизнь", - говорил Александр Вадимиович.

Месяц назад после очередного обследования медики нашли у него пятисантиметровую опухоль. Пришлось делать очередную серьезную операцию, которая оказалась последней...

В пресс-службе НТВ со ссылкой на семью Александра Беляева сообщили, что прощание с Александром Вадимовичем состоится 23 июля в 14.00 в Большом Зале Похоронного дома Троекурово.

Ул. Рябиновая 24 стр. 1.

Гражданская панихида начнется в 14.00.

Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев.Более 20 лет Александр Беляев рассказывал россиянам, какой будет погода. Человек-праздник, он делал из своих прогнозов маленькое шоу. Увы, страшная болезнь забрала его жизнь…

ИСТОЧНИК KP.RU

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