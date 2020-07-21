Северская домна: памятник Рабочим рукавицам и место съемок фильма "Демидовы"

Вы заметили, что большинство современных туристов все меньше жалуют своим посещением традиционные музеи? Мол, там скучновато, экскурсовод засыпает историческими фактами, а сами экспонаты во многом похожи. С "Северской домной" все вообще не так. Он скорее похож на современный лофт-музей. Открытый 11 лет назад на территории Северского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), музейный комплекс каждый год принимает все больше и больше посетителей. Еще бы, ведь музей располагается прямо в зданиях старого завода 19 века! Только представьте: кругом старый кирпич, балки, заклепки и множество механизмов и станков. Железо не боится человеческих прикосновений, а значит большинство экспонатов туристам разрешается трогать руками.

"Сердце" музея – доменная печь 1860 года, единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века. Причем до нынешнего времени она сохранилась в отличном состоянии, что дает полное представление о производственном процессе выплавки чугуна в позапрошлом веке. На самом верху печи размещается колошниковая площадка, с которой производилась загрузка в печь шихтовых материалов: железной руды, древесного угля и известняка. Доставлялись они гужевым транспортом по наклонным мостам и галереям.

Доменная печь.

В здании кричной фабрики, сохранившегося с 1842 года, расположилась основная экспозиция музея, здесь можно увидеть подлинные опорные фермы кровли и кирпичную кладку XIX века, а также ряд механизмов. Привод прокатного стана, начавший работу в 1890 году, дошел до наших дней практически в первозданном виде, туристов всегда потрясает его огромное маховое колесо. Именно это колесо писатель Алексей Иванов разместил на обложке своей легендарной книги «Горнозаводская цивилизация». Здесь же в центре зала можно посмотреть анимационный фильм «Северский завод: страницы истории», в котором все механизмы старого завода оживают, посмотрев его вы точно поймете, как вода могла приводить в движение огромные махины весом несколько десятков тонн.

Литейный двор доменного цеха.

Есть у музея и экспозиция под открытом небом. Тут можно посмотреть и даже сфотографировать оборудование Северского трубного завода: рабочие клети прокатного сутуночного стана, пилигримовый стан, работавший в трубопрокатном цехе завода с 1976 по 2014 годы и кричный молот – точную копию молота XIX века. Семь лет назад на территории музейного комплекса появилась Спасо-Преображенская часовня. Она – точная копия часовни XIX века и также как предшественница выполнена из железа. Посетители музея всегда обращают внимание на ее аналой, выполненный из уральского камня в технике русской мозаики.

Пилигримовый стан. Автор фото: Наталья ЖИГАРЕВА

В 2014 году Северскому трубному заводу исполнилось 275 лет. В честь юбилейной даты и в знак уважения к профессии металлурга у входа в экспозиционный зал музея установили памятник Рабочим рукавицам. А спустя четыре года, к 300-летию города Полевского на входной группе музея появилась еще одна скульптура «Медной горы хозяйка», где владычица уральских недр представлена в образе коронованной ящерицы. Рядом с этими скульптурами обожают фотографироваться дети. О коронованной ящерице молодое поколение Полевского сочиняет стихи и пишет сочинения в школе.

Северская домна – магнит для фотографов, деятелей кино и искусства. Писатель Алексей Иванов был в этом музее несколько раз, в своих многочисленных лекциях о горнозаводской цивилизации Северской домне он уделяет почетное место.

Спасо-Преображенская часовня. Автор фото: Иван ЗАХАРОВ

Однако, особенная роль у домны в кино. Около 40 лет назад домна стала "главной героиней» фильма "Демидовы", снятого уральским режиссером Ярополком Лапшиным. А в 2019 году режиссер Юрий Мороз выбрал этот музей как одно из мест съемок фильма «Угрюм –река», премьера которого ожидается скоро на первом канале. В память об этих съемках в музее осталась часть декорации – огромные деревянные весы XIX века, их вы сможете увидеть на площади музея.

Кричный молот. Автор фото: Наталья ЖИГАРЕВА

Вообще промышленная архитектура обладает какой-то магией! Старый кирпич, арочные своды и окна, огромные механизмы вокруг… Хочется фотографироваться на каждом углу и впитывать великую историю уральской металлургии!

Если будете в Екатеринбурге, обязательно съездите в Музейный комплекс «Северская домна» в Полевском. Не пожалеете!