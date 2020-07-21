Вера Полозкова: «У меня трое детей, а концертов нет. Я всерьез задумываюсь, на что мне жить»

Вера Полозкова, одна из самых известных молодых поэтесс в России, в ток-шоу «Просто о сложном» («Яндекс.Эфир») заявила: «Я уже семь месяцев не даю концертов - потому что никто не дает концертов - и всерьез уже задумываюсь, на что мне жить».

Она сказала ведущей Софико Шеварднадзе: «Я - имя нарицательное для людей, считающих, что ко мне ушли признание и успех, полагавшиеся всем остальным талантливым людям, которые участвуют в современной литературной жизни. Но при этом я живу в съемной квартире с тремя детьми, время от времени пытаюсь вписаться к кому-нибудь на дачу, потому что свою мне не нажить в ближайшие десять лет точно. И где здесь успех? Кроме того, что большое количество людей может процитировать что-то из моих книжек, что мне очень приятно».

Полозкова также сообщила, что на днях впервые за девять лет обратилась в Российское авторское общество - выяснить, не полагаются ли ей отчисления за использование ее текстов в коммерческих целях. Раньше она их не забирала. «Я никогда не узнавала, сколько я зарабатываю. Мне не приходило никаких отчислений из РАО. Раньше я могла позволить себе такое отношение ко всему, что с этим связано, потому что зарабатывала концертами, и мне этого хватало. Но сейчас у меня трое детей, концертов нет, и я решила выяснить, как вообще дела». Выяснилось, что «да, все неплохо».

34-летняя Полозкова, которая когда-то была звездой «Живого журнала», не ведет его с 2015 года. Кроме того, оказалось, что она уже два года не читает посты в фейсбуке. «Любой пост на тему современной поэзии, даже не упоминающий меня напрямую, заканчивается в комментариях сражением на тему «Полозкова — это г… или не г…». Или она научилась уже писать стихи по-человечески?»