"За моей внешностью и формой стоит огромный труд": честное фото Елены Прокловой в купальнике на пляже

Елена Проклова на лето уехала в Сочи. Звезда кино строит шикарный особняк в горах. В этом ей помогает ее бывший супруг Андрей Тришин, с которым звезда фильмов "Будьте моим мужем" и "Мимино" развелась после 30 лет брака, но сумела сохранить дружеские отношения.

Елене Прокловой покой только снится. В свои 66 лет она очень востребована - до сих пор много работает в театре, кино и на телевидении. А несколько лет назад затеяла переезд. Актриса давно мечтала жить в горах у моря. Поэтому купила участок в Краснодарском крае и теперь строит в Сочи дом.

"Обожаю море с детства. Но в моей взрослой жизни было немного дней, когда я могла позволить себе отдохнуть там. Дом скоро будет готов. Сама занимаюсь его планировкой и дизайном сада. Похвалюсь: своими руками посадила южные растения и целый сад ирисов. Когда все это цветет, невероятно красиво. Плюс у меня плантация киви и грецких орехов. Все культуры, которые нельзя вырастить в подмосковном саду, выращиваю в Хосте", - хвастается знаменитость.

Ей помогает третий муж Андрей Тришин. "Мы развелись, но остались друзьями. Я очень счастливая женщина, прожившая увлекательную жизнь, где было много любви и романов. Но сейчас наслаждаюсь свободой, общением с приятными людьми, работой, природой, детьми, внуками", - цитирует артистку "Экспресс газета".

Замуж она больше решила не выходить. "Сейчас мне слишком хорошо живется. Если тратить время и силы на выстраивание новых отношений, на чувства, значит, отнимать время у профессии. Я еще много хочу сыграть и не готова ничем жертвовать ради актерства. Да и вряд ли найдется мужчина, ради которого я изменю свою сегодняшнюю жизнь. Замечу, это не исключает влюбленности, романтических отношений", - говорит звезда.

В свои годы Проклова по сей день может похвастаться красивой фигурой. На одном из снимков с пляжа артистка предстала в черном купальнике с красно-белым узором. На фотографии без малейшего намека на ретушь Елена Игоревна демонстрирует длинные ноги и внушительное декольте.

Говоря о секрете свой красоты, актриса отмечает: "Как говорила великая Коко Шанель, «в возрасте женщина выглядит так, как того заслуживает». Далеко не каждая в моих годах делает зарядку, ходит к массажисту, в солярий. А я это делаю каждый день, и это часть моей работы. За моей внешностью и формой стоит огромный труд".

Проклова гордится своим возрастом. "Потому что на 67-м году я совершенно довольна состоянием не только своего здоровья, но и моей психики, моего мировоззрения. Меня устраивает абсолютно все. И мне многое интересно в этой жизни, я многое хочу успеть узнать и сделать", - признается Елена.

Ее красота всегда притягивала к ней мужчин. Три года назад актриса сделала сенсационное признание о своих романах со знаменитыми артистами. Первый роман у нее был с Олегом Табаковым, с которым она вместе снялись в фильме "Гори, гори, моя звезда". Елене на тот момент было 16 лет. Роман с женатым Олегом Янковским начался на съемках "Сентиментального романа" в 1976 году. Янковский тогда уже сыграл в фильме "Щит и меч" и был кумиром. Но отношения закончились, когда Проклова забеременела и сделала аборт. Были у звезды экрана и романы с Андреем Мироновым и Михаилом Волонтиром.