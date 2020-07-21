Трудовой кодекс защитит права работников «на удаленке»

21 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, сформулированные депутатами Единой России». Пандемия коронавируса выявила существенное упущение российского законодательства. Оказалось, что Трудовой кодекс крайне слабо регулирует отношения работника и работодателя «на удаленке». Что позволяет руководству фактически выкручивать руки персоналу: люди работали часто работали практически сутками.

Итак, предложенные поправки закрепляют три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Проще говоря, та самая «удаленка», у которой мы уже упоминали. Комбинированная удаленная занятость — чередование работы из офиса и из дома. Ранее этих понятий не было в Трудовом кодексе.

Кроме того, поправки представляют работнику право на отдых. И уж если работодатель поручает ему выполнить задачу после окончания рабочего дня, то эта работа будет оплачиваться как сверхурочные.

Причем, в документе определено, что работники работодатель могут обмениваться документами дистанционно в любой удобной для них форме. Для этого совсем не обязательно использовать электронную цифровую подпись, которая стоит около 4000 рублей.

Неотрегулированные отношения в сфере дистанционной занятости не давали возможности работодателям и сотрудникам взаимовыгодно выстраивать сотрудничество.

«Я поручил партии максимально быстро подготовить поправки в законодательство. Это было сделано за полтора месяца, причём к работе над ними привлекались ведущие специалисты в области трудового права. Также был проанализирован международный опыт. То, что документ успешно прошел первое чтение в Государственной Думе, только подтверждает его актуальность», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Причем, в день внесения законопроекта в парламент «Единая Россия» объявила общероссийское обсуждение этого вопроса, а также начала прием населения, посвященный защите трудовых прав. Замечания и предложения впоследствии будут сформулированы и учтены при подготовке документа ко второму чтению.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что трудовое законодательство касается миллионов людей — поэтому партия приняла решение провести общественное обсуждение поправок в ТК во всех регионах страны. Оно стартовало в Челябинске с участием Андрея Турчака, главы Минтруда Антона Котякова, первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, а также представителей профсоюзов и экспертов.

В регионах поправки в Трудовой кодекс поддержали, но с небольшими оговорками. Например, в Ярославской области предложили добавить в закон пункт о том, что правом в упрощенном порядке уходить на удаленную работу могут пользоваться родители, воспитывающие и проживающие совместно с детьми до 14 лет. В Марий Эл отметили, что после принятия поправок люди с ограниченными возможностями здоровья смогут легче устроиться на работу. На Ямале обратили внимание на необходимость решения вопроса северных надбавок при удаленной работе… В общей сложности из регионов поступило под сотню отзывов: 50 — от региональных законодательных собраний, еще 48 — от местных властей.

«Инициатив много. Мы их внимательно изучим. Уверен, что совместными усилиями нам удастся подготовить такой документ, который в полной мере защитит права и интересы дистанционных работников и работодателей», — сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

В партии рассчитывают, что законопроект окончательно примут в осеннюю сессию Госдумы, чтобы он начал работать уже с 2021 года.