«Можно впустую потратить миллион долларов»: Виктор Дробыш - о том, сколько стоит раскрутить артиста, о цене хита и будущем с Наргиз

В продюсерском центре Виктора Дробыша много звезд – Стас Пьеха, Слава, Наргиз, Николай Носков и другие артисты. Почти 20 лет Дробыш продюсирует звезд. Как поменялась жизнь за кулисами шоу-бизнеса продюсер рассказал в интервью kp.ru.

- Шоу-бизнес привыкает жить в изменившемся из-за пандемии мире. Вижу по соцсетям, что вы много работаете в студии сейчас. Как вам этот «новый мир»?

- Пандемия заставила нас всех остановиться: перестать бежать, посидеть дома, почаще мыть руки и на время забыть про гастроли. Кстати, до сих пор это все продолжается. Самое неприятное, что мы не знаем, когда это все закончится. В данной ситуации учимся работать без концертов, ищем альтернативные пути заработков. На мой взгляд, онлайн концерты не принесли должного эффекта, они не были хорошо подготовлены и организованы, чтобы убедить человека заплатить за просмотр. Онлайн концерт должен существенно отличаться от обычного выступления артиста, которое снимается на камеру.

- Понятно, что должно быть шоу, какие-то специальные и визуальные эффекты, чтобы добрать эмоции, которые обычно зритель получает от контакта с артистом на живом выступлении.

- Да, это должно быть действие, от которого человек может получить определённое количество эмоций. От обычной видеосъемки концерта их сложно получить. Поэтому наша задача — выживать, продолжать работать и надеяться на светлое будущее.

- В августе 16 лет вашему продюсерскому центру. Как изменились пути достижения целей за это время, когда было сложнее записать хит и раскрутить артиста - сейчас или в начале нулевых?

- Приятно, что вы напомнили про эту прекрасную дату. Действительно продюсерский центр Виктора Дробыша создал много музыки, которая живет десятилетиями и как минимум ещё несколько десятилетий наши песни будут исполняться. Не многие могут этим похвастаться. Хит - это песня, которую все знают и спустя десять лет после премьеры. У нас большое количество таких хитов: «Одиночество», «Часики», «Была любовь» и много других. Работа изменилась, потому что поменялась жизнь. В то время, когда мы начинали, продавали CD, а теперь пиратские песни закончились. Сейчас музыка направлена в сторону digital. Вся наша жизнь становится «цифровой», и мы учимся работать в цифре. Я не люблю писать посты, смс, отправлять свои мысли по e-mail. Когда появляется интересная идея, мне хочется позвонить и обсудить ее с живым человеком. Поэтому, к сожалению, сейчас жизнь идёт не по моему сценарию. Но молодые артисты заставляют вписываться в современную цифровую жизнь. Поэтому, раньше была «Фабрика», и артисты - Тимати, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Наталья Подольская, а потом «Челси», Согдиана, Зара, «Тутси». Сегодня приходит другое поколение артистов, которые, к несчастью, порой не знают, кто такие «Beatles». Но и с этим надо жить, идти в ногу со временем, задавая тон, а не тащиться за кем-то.

Виктор Дробыш и Валерия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Авторские отчисления за песни - это для вас заметные деньги? Говорят, что за границей авторы получают намного больше за звучание своих песен. Какой ваш хит чаще всего звучит — по авторским это возможно отследить?

- Я не ныряю глубоко в отслеживание таких нюансов, меня больше волнует целиком сумма, которая получается. Были песни, которые приносили мне сотни тысяч долларов. Я считаю, это большие деньги. Не знаю, как там на западе, но для меня «авторские» - это приятные деньги во всех отношениях. Приятно слушать, как твои песни звучат по радио. Важна и отдача от слушателя. К примеру, оказался я в спальном районе, где в одной из квартир многоэтажки отмечали свадьбу, и пока я ждал человека в машине, слушал, как народ горланил песню «Часики». Было так приятно, а когда за это ты получаешь ещё и деньги, то это приятней вдвойне.

- В нулевые или сейчас сложнее раскрутить звезду? Говорят, что раньше можно было за деньги продвинуть на ТВ любого богатого наследника. Теперь, когда один из главных инструментов продвижения артиста интернет — деньги также решают все?

- Каждому времени присущи свои сложности. В нулевые мы меньше думали о том, какая может быть капитализация альбома, песни извне. Нам было на это глубоко наплевать. В 90-е пиратство заполонило все и не давало вздохнуть реальным компаниям, которые продавали единицы альбомов, а пираты - миллионы. Музыкантов кормила гастрольная деятельность. Потом, когда CD стали продаваться, появилась новая задача - делать качественный продукт. Я помню, что альбом Валерии, который был записан практически весь на мой материал, сразу же принёс более полумиллиона долларов. Люди стали больше задумываться, как красивее преподнести CD. Сегодня все могут распространить свой контент через Apple Music или любой другой агрегатор. Но в какие времена ты бы ни работал, основополагающим залогом успеха является хит. Ты можешь сделать дорогую картинку, обложить все красивой пиар-историей, но если нет хита, то можно потратить миллионы долларов и ничего не добиться. При этом деньги многое решали и тогда, и сейчас. Главное правильно ими воспользоваться. Иногда они просто начинают баловать артиста и продюсера и вместо того, чтобы заниматься музыкой, они думают, как потратить миллионы. А народ не обманешь. Вывод такой: успех зарождается в студии, а дальше все зависит от трудолюбия артиста.

Дробыш с золотым диском Славы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Работа продюсера в США и в России с музыкантом. В чем главные отличия?

- Мне кажется их нет. Продюсер — человек, который работает на артиста. В 90-е, когда у нас появлялись первые продюсеры, в основном это были какие-то барыги, которые больше думали о деньгах и не решали никаких вопросов. Теперь, это люди, которые занимаются музыкой.

Продюсер с Наргиз в студии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вы несколько месяцев работаете с Наргиз. Какие цели у вас с этой артисткой?

- Наргиз - широкоформатный музыкант, с кем можно попробовать и широкую балладу, и рок-н-ролл, и гуцульские веселые песни. Она тот артист, который может экспериментировать. Это показатель таланта и образованности. Самая яркая группа, которая могла перепробовать все жанры - это «Queen», потому что Фредди Меркури был гениальный. Мы с Наргиз записываем песни замечательного автора Рика Аллисона (автор главных хитов Лары Фабиан – прим. Авт.). Главное, что наши отношения строятся на уважении и взаимопонимании, а это важно, когда ты чувствуешь артиста и идёшь в ногу с ним. Хуже, когда ты взял артиста, а что делать не знаешь. Приятно, что наш рабочий дуэт с Наргиз вырос в трио - прекрасный певец Саша Иванов может и спеть с Наргиз, и написать для нее. Мы такая маленькая стайка единомышленников и это дает позитивный взгляд на будущее.