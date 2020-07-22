Уфа - Арсенал 22 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбольный клуб "Уфа" на финише сезона не смог "зацепиться" за потенциально еврокубковое место. И теперь команде из Башкирии придется биться только за интерес в поединке 30 тура. "Уфа" не достанет до шестой позиции, но в случае успеха есть шанс стать седьмыми. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Уфа - Арсенал 22 июля 2020.
Статистика личных встреч Уфа - Арсенал 22 июля 2020
Команды между собой сыграли девять встреч в чемпионатах России по футболу. За каждым из клубов по 4 победы и еще один раз была ничья. Отметим, что в первом круге 11 августа 2019 года "Арсенал" дома выиграл у "Уфы" со счетом 1:0.
Прогнозы букмекеров на матч Уфа - Арсенал 22 июля 2020
"Уфа" смотрится фаворитом этой игры.
Прогноз на матч Уфа - Арсенал 22 июля июля 2020
Закономерным итогом поединка будет ничейный исход.
Составы команд на матч Уфа - Арсенал 22 июля 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Уфа - Арсенал 22 июля 2020
Матч Уфа - Арсенал 22 июля 2020 года начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Уфа - Арсенал 22 июля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Уфа - Арсенал можно будет посмотреть с 19:00 на сайте канала "Матч Премьер".
Трансляция матча Уфа - Арсенал 22 июля 2020
Трансляция матча Уфа - Арсенал 22 июля июля и начнется с 19:00 на сайте канала "Матч Премьер".
Уфа - Арсенал 22 июля 2020 .
ИСТОЧНИК KP.RU