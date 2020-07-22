2020-07-21T22:11:32+03:00
Спорт

Рубин - Спартак 22 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Рубин - Спартак 22 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится Рубин - Спартак 22 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В первом круге "Спартак" и "Рубин" сыграли вничью 0:0 в Москве.В первом круге "Спартак" и "Рубин" сыграли вничью 0:0 в Москве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Казанский "Рубин" и "Спартак" завершат неудачных для двух клубов сезон. "Красно-белые" и команда Слуцкого - соседи по турнирной таблице. Кто победит - тот будет выше по итогам сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Рубин - Спартак 22 июля 2020.

Статистика личных встреч Рубин - Спартак 22 июля 2020

"Спартак" и "Рубин" сыграли в чемпионатах России 35 поединков. 15 побед у москвичей, 10 - у казанцев, 10 поединков завершились вничью. В первом круге на "Открытие Арене" 19 октября 2019 года "Спартак" сыграл вничью с "Рубином" 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч Рубин - Спартак 22 июля 2020

У "Спартак" больше шансов на победу.

Прогноз на матч Рубин - Спартак 22 июля июля 2020

"Спартак" одержит победу в последней игре сезона.

Составы команд на матч Рубин - Спартак 22 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Рубин - Спартак 22 июля 2020

Матч Рубин - Спартак 22 июля 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Рубин - Спартак 22 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Рубин - Спартак можно будет посмотреть с 19:00 на канале "Матч! Футбол 1".

Трансляция матча Рубин - Спартак 22 июля 2020

Трансляция матча Рубин - Спартак 22 июля июля и начнется с 19:00 на канале "Матч! Футбол 1".

Рубин - Спартак 22 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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