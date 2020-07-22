2020-07-22T00:12:17+03:00
Звезды

"Мне помогают молитвы и кот": на голову 80-летней Светланы Светличной упал софит

Актриса каким-то чудом смогла вызвать врачей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана СветличнаяСветлана СветличнаяФото: Борис КУДРЯВОВ
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Светлана Светличная приходит в себя после несчастного случая. Актриса давала интервью во дворе своего дома. Однако штатив, на котором держался софит, упал прямо на голову 80-летней звезде "Бриллиантовой руки". Она сильно поранилась. Каким-то чудом пожилая женщина смогла вызвать "скорую".

Светлана Светличная в настоящее время находится дома. Знаменитая актриса поправляет здоровье после жутких травм, которые получила в начале июля. "Снимали на улице. И когда это все случилось, я потеряла сознание. Голова, колено, плечо, ребра и позвоночник пострадали. И, главное, телевизионщики убежали. Я собралась с силами и сама себе вызвала «скорую помощь». Я думала, что после всего не смогу ходить, волновалась, что не смогу даже разговаривать", - цитирует звезду экрана WomanHit.ru.

По словам актрисы, сейчас ей немного лучше. "Наверное, потому что я теперь живу не одна, а с котом Филом, которого мне подарили. Он на меня и на все мои неприятности очень хорошо действует", - рассказала Светличная.

Врачи диагностировали ей сотрясение мозга. "Как голова осталась на плечах? Не знаю. Честное слово! Я - человек верующий, и после случившегося, когда смогла, пошла в храм. Я еще молюсь дома. Но для того, чтобы все это помогало, нужно быть очень честным в вере своей. А Иисусова молитва помогает восстанавливать память. Я восстановлюсь с божьей помощью... Мне помогают молитвы и кот", - откровенничает артистка.

Но это не все беды Светланы Афанасьевны. Она вот уже несколько лет прихрамывает. "У меня это началось где-то в 65 лет. Поэтому, когда я получила этот удар в колено, это была самая страшная боль. Но колено мое молодец - не подвело меня. Теперь я ходячая. Мази помогают", - говорит знаменитость.

Впрочем, есть в жизни некогда первой красавицы кино и радостные моменты. "Помощь пришла, откуда не ждали. Просто банк еще пенсию отдавал мне не всю, видимо, себе оставлял. Но сегодня пришел человек, который сказала: «Светлана Афанасьевна, все вернем!». Тысяч 20 не хватало", - резюмировала актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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