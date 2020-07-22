"Страшно за него": Юрия Антонова выхаживают врачи

Юрий Антонов госпитализирован в одну из московских клиник. Знаменитого музыканта вот уже много лет мучают боли в ноге. 75-летний артист был срочно прооперирован. Сейчас его выхаживают врачи.

Юрий Антонов давно ведет затворнический образ жизни. Музыкант поселился в своем шикарном особняке в Подмосковье. Он не выходит в свет и даже близких друзей держит на расстоянии. Дело в том, что долгое время Юрий Михайлович страдает от болей в ноге.

На днях ситуация обострилась до крайности. Его срочно прооперировали. По некоторым сведениям, хирургическое вмешательство прошло успешно. Рядом с ним - врачи и медсестры, обеспечивающие хороший уход.

Друг музыканта признался, что мэтр перестал выходить на связь за несколько дней до госпитализации. "Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему - тишина. Даже страшно за него. В последний раз разговаривал по телефону с Юрием Михайловичем недели две назад. А видел... Уже забыл когда", - цитирует бизнесмена Андрея Ковалева сайт mk.ru.

Антонов меньше года назад уже перенес операцию на колене. Из-за недуга артист даже отменил юбилейное выступление. В феврале 2020 года известному музыканту исполнилось 75 лет.

"Колени распухли", - разводил руками певец. В 2018 году исполнитель хитов "От печали до радости" и "Поверь в мечту" неудачно упал и порвал связки. Врачи прописали полный покой, но артист упорно гастролировал. Боли с каждым днем усиливались. При повторном обращении к врачам ему назначили курс уколов, после которых должно было стать лучше. Но певец начал прихрамывать еще больше. Ходил, опираясь на палочку.

Звезда эстрады мечтает только о том, чтобы поправиться: "Ходить больно. Иногда бывает боль такая сильная, что стараешься всячески отвлечься, думать о чем угодно, чтоб пройти несколько метров".