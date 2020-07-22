Михаил Мишустин выступает с отчетом в Государственной думе 22 июля 2020 года. Прямая онлайн-трансляция

Председатель правительства России Михаил Мишустин выступит в среду, 22 июля 2020 года, со своим первым отчётом о результатах работы правительства и ответит на вопросы депутатов, сообщается на сайте Госдумы.

Начало прямой онлайн-трансляции запланировано на 10:00 по мск.

В выступлении Мишустин расскажет об основных вопросах социально-экономического развития России, о повышении качества жизни россиян и о реализации национальных целей развития до 2030 года.

Михаил Мишустин выступает с годовым отчетом.

Также в список основных тем отчёта премьер-министра войдёт борьба с коронавирусом, развитие сфер здравоохранения, образования, поддержка бизнеса и системообразующих предприятий, рынка труда и жилищного строительства, а также макроэкономическая и финансовая стабильность.

Кроме того, Мишустин поднимет вопрос восстановления экономики, развития внутреннего туризма, сельского хозяйства и промышленности. Премьер обсудит с депутатами цифровую трансформацию госуправления и развитие IT.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года.