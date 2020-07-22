Из Петербурга в Москву. Далее – Сибирь

Она была в гневе. Конечно, трудно это утверждать с уверенностью после 230 лет, но она была в гневе. Екатерина Вторая читала книгу и возмущалась, оставляя следы почти на каждой странице. Подумать только – человек ехал из Петербурга в Москву. И описывал села и деревеньки. Так. Честно. А книга сошла перед цензурой за путеводитель: ну, подумаешь, едет дворянчик из северной столицы. А потом начнут говорить, что был умысел. Не бытописательство, не попытка разобраться, что в обществе не так. Чуть ли не французскую революцию человек затеял, рассказав про то, как торговали крепостными.

Обложка книги "Путешествие из Петербурга в Москву", 1790 год.Фото: ru.wikipedia.org

Когда-то фрагменты «Путешествия из Петербурга в Москву» знал каждый школьник. Интересно, что в одной из глав Радищев пишет, что «везде видел он гражданина будущих времен». Этот «гражданин» Екатерину Вторую не очень устраивал. Она его почти боялась, говорила, что царям он грозится плахою, а также – что «он себя определил быть начальником, книгою ли или инако изторнуть скиптра из рук царей, но как сие исполнить един не мог, показывается уже следы, что несколько сообщников имел...»

Александр Радищев к моменту публикации этой книги многого добился. Он был начальником Петербургской таможни, и в жизни у него было все хорошо. И в прошлом было неплохое образование в Европе. Только зачем-то ему были интересны такие названия на географических картах, как Медное, Крестцы, Хотилов, Зайцево, Вышний Волочек. И там – почему-то – продавали людей.

Екатерина Вторая прошлась по всем страницам. Одно из замечаний, передаю в царской орфографии: «Едит оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то не оспоримо, что лутчее сюдбы наших крестьян у хорошова помещика нет по всей вселенной». У Радищева по поводу лучшей судьбы были другие доводы.

Именно Екатерина сказала, что Радищев – бунтовщик, который похуже Пугачева будет. И в чем он провинился, на ее взгляд? «Сии страницы – суть криминального намерения», - пишет Екатерина. И, чуть раньше, она пишет про прежалкую повесть о семье, проданной с молотка за долги господина. Так, пустячок, «прежалкая» так прежалкая, при этой самой «лучшей судьбе» наших крестьян.

Крепостные крестьяне и их угнетение стало главной темой книги. "Крестьянская семья перед обедом." Ф.Г. Солнцев, 1824/Репродукция.Фото: ru.wikipedia.org

Радищев пошел в тюрьму. Его судили, приговорили к смертной казни, но потом помиловали и отправили в ссылку на 10 лет.

- Сочинитель не любит царей, - пишет Екатерина. Еще она пишет, что Радищев «уговаривает помещиков освободить крестьян, да нихто не послушает». Этот самый «Нихто» и не послушал до 1861 года.

К тому моменту были мертвы и Екатерина Вторая, и Александр Радищев. Его вернули в относительно нормальную жизнь после смерти Императрицы. Сперва Павел, потом Александр. Александр Первый даже допустил бывшего бунтовщика к обсуждению законов.

С этим связана и легенда о смерти Радищева – будто бы он покончил с собой после того, как политики отклонили его предложения и напомнили о том, что было в сибирской ссылке. Однако похоронили Радищева в церковном пространстве, говорилось то о чахотке, то о случайном глотке «царской водки», где происходила «выжига» эполет старшего сына. На тот момент Радищеву было всего 53 года.