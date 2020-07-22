Коронавирус ударил по шайбе: В нескольких клубах хоккеисты массово заболели COVID-19

15 июля хоккейные клубы, выступающие в КХЛ, стали выходить из отпуска после пандемии. А вскоре посыпались сообщения о массовых заболеваниях коронавирусом в разных командах.

Первыми забили тревогу в «Спартаке», где еще до начала первого сбора COVID-19 выявили у трех игроков. Еще двух хоккеистов и работника клуба пришлось изолировать уже в гостинице. А после тестирования на базе в Новогорске на карантин были посажены еще шесть игроков.

Вскоре настоящая эпидемия разразилась в омском «Авангарде», который сейчас базируется и тренируется в подмосковной Балашихе (в Омске строят новую арену).

Генеральный менеджер клуба Алексей Волков на официальном сайте сообщил, что тестирование на коронавирус выявило положительный результат сразу у 20 хоккеистов и работников клуба. Но ярких проявлений болезни ни у кого нет. Команда находится под строгим наблюдением врачей и Роспотребнадзора и готовится к новым тестам.

В начале августа «Авангард» должен был принять участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, но уже отказался от поездки в Сочи.

А через день о массовом заболевании сообщили и в хоккейном клубе ЦСКА.

«С момента возвращения хоккеистов ЦСКА из отпуска команда в полном составе еженедельно сдает тесты на коронавирус. Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», - говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Есть единичные случаи заболевания коронавирусом и в других клубах КХЛ. Положительные тесты сдают спортсмены и тренеры в командах наших низших хоккейных лиг. Словом, подготовка к сезону задерживается. А эпидемия в командах предостерегает болельщиков, чтобы те раньше времени не расслаблялись – коронавирус еще силен.

Напомним, что старт нового чемпионата КХЛ намечен на 2-е сентября.