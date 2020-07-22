«Там уже что-то построили»: Мишустин рассказал, как лишился гаража

Михаил Мишустин призвал восстановить справедливость и провести в России гаражную амнистию.

- Законопроект подготовлен, я лично буду его поддерживать. Я за восстановление справедливости, - заявил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы во время выступления с отчетом правительства в среду.

По словам премьера, если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил.

Мишустин признался, что и сам пострадал от отсутствия закона о гаражной амнистии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791963" frameborder="0"></iframe> Мишустин рассказал депутатам, как в своё время потерял гараж.

- У меня был гараж и мы, к сожалению, не смогли его удержать, - признался Мишустин.

Депутаты заметили, что если гаражная амнистия вступит в силу, то Мишустин сможет вернуть гараж.

- Там уже что-то построили, - заметил премьер.

Законопроект о «гаражной амнистии» подготовлен Росреестром. Там считают, что если закон примут, он облегчит жизнь более чем 4,5 миллионам автовладельцев. Новый законопроект устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гаражом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791924" frameborder="0"></iframe> Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.

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