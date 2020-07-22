ЦБ может снова снизить ключевую ставку: Что будет с курсом рубля и ставками по кредитам

Послезавтра, 24 июля, ЦБ проведет очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. От него большинство аналитиков ждут решения по снижению ключевой ставки. Как сильно она упадет? И как это отразится на курсах валютах и ставках по вкладам и кредитам? Рассуждаем вместе с экспертами.

НА ЧЕТВЕРТИНКУ ИЛИ НА ПОЛОВИНКУ?

Ключевая ставка ЦБ составляет 4,5% годовых. Это рекордно низкое значение за всю историю. В июне регулятор удивил многих, опустив ставку сразу на один процентный пункт. Такой щедрости от него не ждали. Обычно шаг был короче - на 0,25% или 0,5%. Но в период пандемии и не такие чудеса происходят.

Теперь консенсус-прогноз аналитиков следующий. ЦБ точно продолжит снижать ставку. Но вернется к более осторожной политике. То есть уменьшит ее либо на половинку, либо на четвертинку процентного пункта - до 4,25% или 4% годовых. И глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и зампред ЦБ Алексей Заботкин, отвечающий за денежно-кредитную политику, недавно заявляли, что пространство для снижения еще есть.

Правда, в последние месяцы в стране сильно разогналась инфляция. За две недели июля прибавка составила 0,4%. А с начала годы, по данным Росстата, цены выросли уже на 3%. И к концу года вполне могут достичь 5%. При этом главная цель ЦБ - держать инфляцию около значения в 4%, а ключевую ставку - выше инфляции.

- Не исключаю, что Центробанк может воздержаться от снижения ставки в пятницу, - говорит Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс».

Поэтому вполне возможно, что Центробанк в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 4,5% годовых, чтобы не оказывать дополнительное давление на и без того растущие цены.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ

На курс нашей валюты влияют десятки разных факторов, в том числе ключевая ставка. Если она снижается, то рубль слабеет. Тем не менее сейчас есть более серьезные противовесы. Во-первых, на следующей неделе начинается период налоговых выплат экспортеров. Они будут продавать валютную выручку на бирже и это будет толкать курс рубля вверх. Во-вторых, нефть держится стабильно выше $40 за баррель, несмотря на все негативные прогнозы. А в будущем может еще подорожать.

- Во многих странах начинает расти потребление нефтепродуктов, и при сохранении данного тренда уже до конца текущего года мы можем увидеть уровни $50 - 55 за баррель, - считает Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ».

В ближайшие месяц-два резких изменений валютных курсов эксперты не предсказывают. Доллар останется около отметки в 70 рублей. Но все будет зависеть от поведения стран-экспортеров, входящих в ОПЕК. А также от санкционной риторики Штатов. Перед выборами президента США там могут снова разыграть российскую карту и тем самым повлиять на наши экономические показатели.

ЧТО БУДЕТ С ВКЛАДАМИ И КРЕДИТАМИ

Если на рубль ключевая ставка влияет лишь косвенно, то на розничные продукты российских банков - напрямую. Правда, не на все.

Сейчас средняя ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках составляет 4,63% годовых. Рекордно низкое значение за все постсоветское время. Если ключевая ставка опустится еще ниже, то в течение ближайших двух недель упадут ставки и в коммерческих банках.

С кредитами все не так однозначно. Банки не торопятся опускать ставки. Во-первых, потому что боятся просрочек. Более высокие ставки снижают такой риск, потому что за горе-заемщиков заплатят добросовестные и не потерявшие доходы клиенты. Во-вторых, есть вероятность, что через некоторое время (например, в 2021 году) ЦБ начнет заново повышать ставку. И тогда кредиты, выданные под низкий процент на долгий срок, станут обузой для банка.

Исключение - льготная ипотека. Здесь банки получают субсидии от Центробанка, которые компенсируют им разницу между льготной и рыночной ставками. А уровень просрочки по жилищным кредитам минимальный - около 1% от общей суммы задолженности. В мае средняя ставка по выданным ипотечным кредитам составила 5,79% годовых. Для сравнения, ровно год назад ипотека стоила 10% годовых.