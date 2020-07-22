2020-07-22T14:43:18+03:00
Политика

Сергей Фургал рассказал в Instagram, как ему надо писать письма в тюрьму

Несмотря на предъявленные обвинения и арест, страничка экс-губернатора в соцсети жива. И на ней вся последняя информация как о самом Фургале, так и об акциях протеста в Хабаровском крае
Василиса НИКОЛАЕВА
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Тяжелые, но интересные годы на посту губернатора закончились задержанием.Тяжелые, но интересные годы на посту губернатора закончились задержанием.Фото: Instagram.com
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Конечно же, никаких средств связи с внешним миром в настоящий момент у экс-губернатора Сергея Фургала нет. В СИЗО “Лефортово”, самом строго-охраняемом и закрытом учреждении ФСИН, нет мобильных телефонов и интернета. Пообщаться можно только через жестко цензурированную систему “ФСИН-письмо”. Одна из самых последних публикаций как раз об этом – как написать письмо экс-губернатору в камеру. И, как рассказывают члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые уже дважды проверяли условия содержания Фургала в “Лефортово” люди ему пишут.

Конечно же, ведет страничку не сам Фургал, а его помощники и пресс-секретарь. Мирный ряд картинок с совещаний тогда еще губернатора, вдруг разрезался кадрами ареста – когда Фургала за голову тащат оперативники. И подпись: “Здравствуйте! Аккаунт губернатора сегодня мы, его пресс-служба, будем использовать как основную площадку для информирования, как продвигается дело Сергея Ивановича. До тех пор, пока аккаунт не заблокируют (попытки взлома уже происходят)”.

Пообщаться с Фургалом можно только через жестко цензурированную систему “ФСИН-письмо”. Фото: Instagram.com

Пообщаться с Фургалом можно только через жестко цензурированную систему “ФСИН-письмо”.Фото: Instagram.com

Последний пост под грустным портретом экс-губернатора датирован днем назад (как раз когда Фургал официально был отстранен от должности, а в Хабаровск назначен врио губернатора Михаил Дегтярев) гласит следующее: “Это были насыщенные, тяжёлые и в то же время прекрасные два года вместе с вами! Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал! Хабаровский край – край сильных духом людей”.

Напомним, что Сергея Фургала арестовали 9 июля. Днем позже ему предъявили обвинение по очень тяжким статьям – заказные убийства, создание ОПГ, покушения на убийства. В настоящий момент он арестован сроком на 2 месяца до 9 сентября 2020 года.

Следствие устанавливает обстоятельства совершения преступлений, инкриминируемых Сергею Фургалу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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