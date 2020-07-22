Туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России
Правительство придумало новую схему, как поддержать туристическую отрасль во время пандемии и при этом удешевить поездки для россиян. Как рассказал в среду на выступлении в Госдуме премьер Михаил Мишустин, путешественникам будут платить компенсации от 5 до 15 тысяч рублей. Программа заработает с августа. Правительство выделит на нее 15 миллиардов рублей.
Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.
По данным Ассоциации туроператоров России, при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей предлагается возвращать на карту туриста 5 тысяч руб. Для туров стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей возврат может составить 10 тысяч рублей, а для туров стоимостью выше 75 тысяч рублей - 15 тысяч рублей.
Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию:
1. Зайти на созданный Ростуризмом сайт мирпутешествий.рф, раздел Russia.travel, выбрать понравившееся предложение. Оплатить путевку онлайн при помощи карты «МИР».
2. Возврат средств в виде кэшбека предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года. В программе также будут участвовать круизные туры по России с проживанием на судне.
3. Компенсация вернется на карту «Мир» в виде кэшбэка в срок от 5 минут до 5 дней.
4. Программа будет распространяться на поездки в более чем 50 регионов страны.
5. В случае отмены покупки возврат кэшбека происходит автоматически.
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ИСТОЧНИК KP.RU