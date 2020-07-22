Туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России

Правительство придумало новую схему, как поддержать туристическую отрасль во время пандемии и при этом удешевить поездки для россиян. Как рассказал в среду на выступлении в Госдуме премьер Михаил Мишустин, путешественникам будут платить компенсации от 5 до 15 тысяч рублей. Программа заработает с августа. Правительство выделит на нее 15 миллиардов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791945" frameborder="0"></iframe> Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.

По данным Ассоциации туроператоров России, при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей предлагается возвращать на карту туриста 5 тысяч руб. Для туров стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей возврат может составить 10 тысяч рублей, а для туров стоимостью выше 75 тысяч рублей - 15 тысяч рублей.

Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию:

1. Зайти на созданный Ростуризмом сайт мирпутешествий.рф, раздел Russia.travel, выбрать понравившееся предложение. Оплатить путевку онлайн при помощи карты «МИР».

2. Возврат средств в виде кэшбека предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года. В программе также будут участвовать круизные туры по России с проживанием на судне.

3. Компенсация вернется на карту «Мир» в виде кэшбэка в срок от 5 минут до 5 дней.

4. Программа будет распространяться на поездки в более чем 50 регионов страны.

5. В случае отмены покупки возврат кэшбека происходит автоматически.

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