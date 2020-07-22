Освобождение заложников в Луцке: Зеленский – совершил подвиг или смалодушничал?

Эта совершенно нетипичная история могла произойти только на Украине, где убийц-радикалов отпускают под домашний арест. Где гопники-националисты отлавливают и калечат политических оппонентов, а президент говорит, что ему «эти люди неинтересны». Где террориста, угрожающего взорвать мост в Киеве, берет на поруки глава МВД. Где государство давно разделило свою монополию на насилие с уличными бандами, наделив их полномочиями «народных дружин». Где, наконец, в результате многолетней гражданской войны оружие купить проще, чем алкоголь.

Максим Кривош, доморощенный философ-графоман с богатым криминальным прошлым, якобы служивший в «Азове», но изгнанный оттуда, как говорят его «коллеги», за гомосексуализм – он порождение атмосферы иррационального безумия, в котором пребывает страна последние шесть лет. И очень показательный пример слабости власти, в которой государственные силовые институты оказались бессильны перед одним человеком, захватившим автобус с ни в чем не повинными людьми.

20 лет назад в Буденновске российские власти пошли на поводу у террористов, которые уже убили 130 человек. И отпустили боевиков. Тактически были спасены заложники, но стратегически – в перспективе - погибли еще сотни и сотни: во взорванных домах и самолетах, в духоте театрального центра на Дубровке и в огне бесланской школы №1. Потому что тогда, в июле 1995-го, упырь Басаев вышел из окружения моральным победителем. Как и Максим Кривош из автобуса на центральной площади Луцка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791847" frameborder="0"></iframe> Кадры освобождения заложников в Луцке.

Обратите внимание, что более-менее выполнимое условие освобождения заложников он выдвинул исключительно президенту страны. Потому что Зеленский и был его главной целью. В конце концов это было даже не политическое требование – подумаешь, прорекламировать документальный фильм о жестоком обращении с животными. И глава государства звонит террористу, рискуя жизнями людей. Ведь он не профессиональный переговорщик. Его не учили общаться с безумцами, стреляющими из автобуса и разбрасывающимися гранатами. А если бы Кривошу что-нибудь не понравилось в этом разговоре, если бы Зеленский задел его какой-то невинной фразой?

Безусловно, теперь президент запишет себе этот инцидент в актив, и сторонники его поддержат. У победы всегда 100 отцов, хотя в случае провала он бы остался полным политическим сиротой. А если бы требования были серьезнее – признать независимость ЛДНР или дезавуировать Минские соглашения – была бы готова государственная машина к такому вызову. Ведь даже силовики проявили себя не с лучшей стороны. Об этом говорят хотя бы кадры штурма, которого на деле и не было.

Террорист сам вышел из автобуса и полторы минуты ждал, когда его задержат. А спецназ на бэтээре под взрывы светошумовых гранат подъехал, когда на руках Кривоша щелкнули наручники. Он не просто одержал победу над системой, но и получил трибуну – на суде. Как Брейвик. И его последователи (а они не могут не появиться в такой атмосфере) будут держать в уме, что эту власть можно нагнуть. Своим поступком Зеленский не только сохранил жизни заложников, но и открыл ящик Пандоры, из которого, как черти из табакерки, повыскакивают подражатели разной степени душевного равновесия. Вот тогда мало не покажется.

Жаль, что у Зеленского, ведущего переговоры с реальными террористами, не хватает мужества на прямой диалог с террористами выдуманными. Которые не захватывают заложников и не устраивают теракты в мирных городах. Которые ежедневно подвергаются обстрелам, в результате чего уже седьмой год гибнут мирные граждане. И которые террористами не признаны даже на Украине. Такой политический подвиг бы точно вошел в Историю. В отличие от рекламы документального фильма, который даст лишь сиюминутный рейтинговый эффект. И почву для изысканий конспирологов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791762" frameborder="0"></iframe> Неизвестный взял в заложники пассажиров в автобусе в Луцке.

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