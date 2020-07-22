2020-07-22T15:03:50+03:00
Спорт

Финиш чемпионата России по футболу: последние интриги

В среду, 22 июля, состоится последний тур РПЛ. Все матчи начнутся одновременно в 19.00
Сергей КИРИЛЛОВ
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Зенит взял "золото" на чемпионате России.Зенит взял "золото" на чемпионате России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Интриг осталось не так уж и много. «Зенит» и «Локомотив» заранее выиграли «золото» и «серебро», а вместе с этим и прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов. За это клубы, кстати, получат от УЕФА по 15 млн евро.

А вот за третье место, дающее право сыграть в квалификации ЛЧ, еще будет борьба. Если «Краснодар» победит «Ахмат», то гарантирует себе третье место, вне зависимости от того, как сыграет ЦСКА. Армейцы обгонят краснодарцев, если победят «Тамбов», а «Ахмат» не проиграет «Краснодару». (В случае равенства очков ЦСКА будет выше по личным встречам (3:2; 1:1).

Напрямую в Лигу Европы может попасть «Ростов». Для этого ему надо победить немотивированный «Зенит», в то время как ЦСКА не выиграет у «Тамбова». (При равенстве очков ростовчане окажутся выше армейцев по личным встречам – 3:1; 3:2.) Правда, сразу в групповой этап ЛЕ «Ростов» попадет, только если «Зенит» в финале Кубка России, который состоится 25 июля, обыграет «Химки». Кстати, в этом случае в квалификацию Лиги Европы попадет и «Динамо», занявшее 6-е место. Дело в том, что питерцы уже имеют место в главном клубном турнире Европы, и в случае победы в Кубке как бы передают свое место в Лиге Европы 4-й команде чемпионата РПЛ.

Внизу таблицы вся интрига упирается в то, найдут ли «Химки» спонсора для выступлений в РПЛ или нет. «Оренбург» вылетел. «Крылья Советов» уже точно подвисли на предпоследнем месте. (Даже в случае равенства очков с «Тамбовом» и «Ахматом» самарцы окажутся ниже по дополнительным показателям.) Словом, «Крылья» смогут остаться в высшем свете, только если «Химки» не смогут заявиться в Премьер-лигу.

Турнирная таблица

1 Зенит 29/69

2 Локомотив 29/54

3 Краснодар 29/49

4 ЦСКА 29/47

5 Ростов 29/45

6 Динамо 29/41

7 Арсенал 29/37

8 Уфа 29/37

9 Спартак 29/36

10 Рубин 29/35

11 Урал 29/35

12 Сочи 29/33

13 Ахмат 29/31

14 Тамбов 29/31

15 Кр. Советов 29/28

16 Оренбург 29/24

30-й тур

«Ростов» – «Зенит»

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Тамбов»

«Динамо» – «Оренбург»

«Рубин» – «Спартак»

«Уфа» – «Арсенал»

«Урал» – «Локомотив»

Матч «Крылья Советов» - «Сочи» не состоится из-за карантина в сочинской команде, южанам будет засчитано поражение 0:3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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