Сергей Собянин: "Постараемся не затягивать переезд жителей по программе реновации"

Переселенцев по программе реновации в столице становится больше с каждым днём. Сегодня, 22 июля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный для участников программы в районе Лосиноостровский на северо-востоке города.

"Порядка 15% жителей этого района проживают в некомфортных пятиэтажках и в ближайшие годы переедут в новые квартиры, - сообщил Собянин. - Постараемся не затягивать переезд, завершив его в три волны. А первый дом в Лосиноостровском районе для участников реновации заселяется уже сегодня".

В 16-этажную новостройку на Изумрудной улице переезжают жители пятиэтажного дома № 28, корпус 1, построенного в 1960 году. В нем 99 квартир. На сегодня новоселье справили 10 семей, договоры мены заключили 35 семей. После того, как все жильцы выселятся, хрущевку разберут. На ее месте построят многоэтажку для участников второй волны переселения.

Многие москвичи волнуются, не скажется ли пандемия на сроках программы. Тем более, что столичным властям пришлось примерно на месяц приостановить стройку жилых домов. Но никакого критического отставания или пересмотра планов, как подчеркнул мэр, не будет. "Наоборот, сегодня строители быстро наверстывают упущенное во время вынужденного простоя", - отметил Собянин.

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

В программе реновации в районе Лосиноостровский (СВАО) участвуют 68 пятиэтажных домов. В новые квартиры должны переехать более 12 тысяч человек.

Для этого выделили 11 стартовых площадок всего на 99,4 тысячи квадратных метров жилья. Сюда входят также 3 площадки второй волны на 28,9 тысяч "квадратов". В районе строятся и проектируются 6 новых домов.

ДОМ ПО СТАНДАРТУ

В многоэтажке для переселенцев на Изумрудной улице:

- 120 квартир, в том числе 30 однокомнатных, 88 двухкомнатных и 2 трёхкомнатных. Одна из них - для инвалида-колясочника;

- автоматизированные системы учета воды, тепла, электроэнергии;

- электросчетчики в квартирах работают в трехтарифном режиме – наиболее выгодном для большинства жителей;

- данные счётчиков передаются в диспетчерскую службу управляющей компании через Wi-Fi.

Также во дворе - детская площадка с безопасным резиновым покрытием, удобные тротуары и пешеходные дорожки, а также места для парковки.

Рядом с домом - магазины, службы быта, школы, детсады, отделения банков и почта.

Напротив новостройки - крупный городской парк Торфянка.

До ближайшей станции метро "Бабушкинская" - примерно 15 минут пешком.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве по программе реновации:

- участвуют 5 174 дома - около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 млн. кв. м. В них живет порядка 1 миллиона человек;

- переселяются или уже отмечают новоселье жители 148 старых домов в 55 домах-новостройках;

- 23,9 тысячи жителей перевозят вещи в новые квартиры, из них уже заселились - 18,4 тыс. человек;

- построено 58 современных жилых домов общей площадью 0,7 млн. кв. м;

- проектируются и строятся 262 дома общей площадью 4,1 млн. кв. м;

- 453 стартовые площадки подобраны для будущих многоэтажек.