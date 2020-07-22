ОКР: «РУСАДА нигде не опровергает фальсификации подписей на документах»

Финансовый скандал вокруг РУСАДА продолжает разрастаться. Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус оказался не согласен с итогами аудиторской проверки, которая обнаружила возможные финансовые нарушения на 110 млн рублей. РУСАДА опубликовало свой ответ аудиторам на 69 листах. Но эти объяснения не устроили уже Олимпийский комитет России.

«Учредители должны осуществлять контроль»

В частности в РУСАДА возмущались самим фактом аудита. Но ОКР и ПКР проверку инициировали как учредители РУСАДА. «Учредители могут и должны осуществлять надлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учрежденной организации, в том числе проводить углубленную проверку для обеспечения соблюдения норм федерального законодательства», - говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

Там же даются ответы на другие выпады гендиректора РУСАДА и его 69-страничного ответа. «Авторы данного документа ставят под сомнение профессиональный уровень ООО «ФинЭкспертиза», прямо обвиняют ее сотрудников в тенденциозности и предвзятости. Однако в своем письме в адрес ОКР от 4 июля 2019 года Генеральный директор РАА «РУСАДА» Юрий Ганус сам предложил Олимпийскому комитету России рассмотреть возможность привлечения одной из компаний, входящих в сеть «ФинЭкспертиза», для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности РАА «РУСАДА». Если об этом официальном обращении в РАА «РУСАДА» забыли, то оно имеется в распоряжении ОКР», - напоминают в олимпийском комитете.

При этом в ОКР не нашли ответа на главное обвинение: «Удивляет и тот факт, что за пространной риторикой и комментариями тезисов аудиторского отчета, в «Доводах РАА «РУСАДА» нигде не опровергаются фальсификации подписей на документах с контрагентами и другие не менее показательные факты».

«Гендиректор сам путается в показаниях»

Кроме того, в ОКР удивлены тому, как информация о 11 млн рублей, потраченных на такси, то опровергается руководством РУСАДА, то признается. «К сожалению, Юрий Ганус, в стремлении завуалировать открывшиеся проблемы, регулярно выступает с агрессивными заявлениями, в которых при этом противоречит сам себе. Так, например, на упомянутой уже пресс-конференции Генеральный директор РАА «РУСАДА» обстоятельно, со ссылками на бухгалтерские документы, доказывал, что сумма в 11 миллионов рублей в качестве расходов на такси не соответствует действительности и никогда не тратилась его организацией. Однако в опубликованных 21 июля «Доводах РАА «РУСАДА» уже признает, что указанная сумма действительно была потрачена на услуги такси», - обращают внимание в ОКР - Если Генеральный директор сам путается в собственных заявлениях, то о какой предвзятости проверяющей компании вообще можно говорить?».

Учредители теперь ждут оценки документов со стороны членов Наблюдательного совета РУСАДА. Именно от решения этого органа зависит, как будет дальше развиваться история с аудитом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-сотрудники РУСАДА: «Итоги аудиторской проверки – лишь вершина айсберга. Все намного хуже»

Что происходило в Российском антидопинговом агентстве в последние годы (подробности)

У аудиторов претензий к РУСАДА на 110 млн: дорогое такси, уроки английского и подделанные подписи

В каких нарушениях обвиняются российские борцы с допингом (подробности)