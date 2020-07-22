Трамп намерен использовать федеральные силы для подавления массовых протестов

Акции протеста против полицейского беспредела и расизма и сопутствующие им беспорядки продолжаются в США второй месяц. Президент Трамп, наконец, объявил, что планирует направить федеральные силы для наведения порядка в ряд крупных мегаполисов.

- Мы задействуем правоохранительные силы. Мы не можем допустить, чтобы такое происходило с городами, - сказал Трамп.

Планируется, что силы правопорядка отправят в Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, Филадельфию, Балтимор и Окленд. Почти все эти города возглавляют, по словам Трампа, «либеральные демократы».

На прошлой неделе федеральные власти жестко подавили протесты в Портленде. Полиция использовала слезоточивый газ, десятки манифестантов были задержаны. Среди силовиков были и те, на чьей форме не было опознавательных знаков. Местные жители возмутились действиями столичных властей, но в Белом доме предупредили, что тактику не изменят и извиняться перед манифестантами не станут.

Непросто придется федералам в Чикаго, где до сих пор продолжаются столкновения между активистами и полицией. Мэр города, демократка Лори Лайтфут уже раскритиковала планы Трампа.

- У меня есть серьезные опасения по этому поводу, особенно с учетом произошедшего в Портленде. Я разговаривала с мэром Портленда, и нам не нужны федеральные агенты без каких-либо знаков отличия, которые берут людей с улицы и держат их, как я полагаю, незаконно, - заявила Лайтфут.

В Демпартии объявили, что действия президента-республиканца угрожают демократии и свободе.

- Администрация Трампа продолжает вооружать федеральные правоохранительные органы. Вместо того, чтобы поддерживать и защищать американский народ, мы становимся свидетелями притеснения мирных демонстрантов нашим собственным правительством, - заявили демократы-члены Палаты представителей Конгресса США.

Пока ни действия, ни риторика Дональда Трампа не сказывается благоприятно на его предвыборном рейтинге. Последний опрос показал, что Джо Байден, кандидат от демократов, опережает действующего президента на 15%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791890" frameborder="0"></iframe> В Портленде продолжаются беспорядки.

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