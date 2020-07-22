Владимиру Путину доложили про «цифровую пенсию»

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ ДОЙДУТ ДО 100 %

Владимир Путин пригласил главу Пенсионного фонда Максима Топилина с докладом о том, как выполняются социальные выплаты гражданам России и особенно - пострадавшим от пандемии коронавируса.

- Начнем с того, как организована работа по социальным выплатам: и гражданам, у которых дети до трех лет, и ветеранам, - попросил президент.

- Вы ставили задачу, чтобы мы дошли до каждой семьи, чтобы каждая семья могла получить выплаты. И если брать всю когорту – детей с нуля до 16 лет, – то, по нашим оценкам, мы можем выйти на цифру почти 28 миллионов, - заявил Топилин. - Большинство семей воспользовалось порталом госуслуг, но не у всех такая возможность есть. В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя.

Рассказывая о выплатах ветеранам к 75-летию Победы, глава Пенсионного фонда доложил, что все они были осуществлены еще в мае.

- 454,6 тысячи человек получили выплату по 75 тысяч рублей и 577,6 тысячи – труженики тыла - по 50 тысяч, - сказал Топилин.

ЧТО ЕЩЕ ДОЛОЖИЛ ГЛАВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА

- 75 членам семей погибших десантников 6-й роты назначены и начали осуществляться выплаты (65 тысяч на семью).

- Выплаты дагестанским ополченцам, участвовавшим в отражении нападения террористов, начнутся в ближайшее время.

- Фонд перешел на максимально возможный формат работы без личной явки клиентов - большинство услуг оказывается в электронном виде.

- С 15 апреля за материнским (семейным) капиталом вообще не нужно обращаться. Налоговая служба поставляет данные о рождениях каждый день. Капитал назначается без каких-либо заявлений.

- Эксперимент по переходу на электронные трудовые книжки будет продолжен.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА УШЛА В ЦИФРУ

Переход на «цифровую пенсию» - внедрение максимального количества электронных сервисов в работе Пенсионного фонда, стал главным поручением президента.

- Нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться, и была возможность, главное, воспользоваться, - заявил Путин.

- Очень правильная, мне кажется, история: со следующего года молодые люди, которые впервые выходят на рынок труда, уже будут иметь только электронную трудовую книжку, у них не будет бумажного дубликата, - привел один из примеров подобного перехода Топилин. - По результатам пяти месяцев порядка 13,5–14 % работающих выбрало электронную трудовую книжку.

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