Вдовец Надежды Румянцевой отрицает, что дачу на Рублевке он продает из-за нужды

На днях в Интернете появилась информация, что семья советской кинозвезды Надежды Румянцевой продает любимую дачу актрисы. Цена вопроса - 42 миллиона рублей. Двухэтажный стильный особняк площадью 217 квадратных метров в деревне Калчуга на Рублевском шоссе в окружении сосен и голубых елей. Внутри - евроремонт, камин, два санузла и балконы. Надежда Васильевна очень любила здесь бывать. После ее смерти в 2008 году в доме все осталось, как при жизни актрисы. Дом продается с мебелью и антикварными шкафами кинозвезды.

В Сети написали, что вдовец героини фильма "Девчата" Вилли Хштоян и его дочь от первого брака Карина пошли на такой шаг… из-за нужды. И это больше всего удивило во всей дачной истории.

Особняк Румянцевой на Рублевке.Фото: ЦИАН

Вилли Вартанович - обеспеченный человек. Он много работал, занимал должность генерального директора «Внешпосылторга». Прекрасный экономист, финансовый аналитик, до сих пор консультирует многие компании. Финансовые проблемы точно не про него.

- Вранье, что я нуждаюсь и поэтому продаю дачу. Обидно, когда такое про тебя пишут. Я обеспеченный человек, - не стал скрывать Вилли Вартанович в беседе с kp.ru. - Всегда достойно содержал свою семью. Это знают мою друзья, многим из которых я и сейчас помогаю. Деньги от продажи дачи для меня не важны. У меня нет финансовых проблем. До сих пор в свои 88 лет работаю. Свою дочку и внука обеспечил на долгие годы вперед. Да и дети мои тоже работают. Внук - в Сингапуре, он брокер высокой квалификации, занимается фрахтованием судов. Прекрасный специалист, его там ценят. Его жена Маша тоже работает, хотя могла бы сидеть дома с детьми. Но все трудятся не потому, что нуждаются, а потому, что трудоголики.

- Так почему же продаете дачу? Тем более семья большая, у вас же есть правнуки?

- На даче никто не живет. В этом году внук с семьей скорее всего вообще не прилетит в Москву. В прошлом году они были всего две-три недели. Из Надиных родственников в живых никого не осталось. Я побыл на даче в этом году 5 дней и сбежал в Москву. Там одному скучно. Моя дочь Карина тоже не хочет там жить – она городской человек. В Москве у нас полно знакомых, прекрасные соседи из мира кино. Еще минус – рядом с дачей всего один ресторан. А я уже 12 лет, как Нади не стало, питаюсь не дома. Совершенно не умею готовить и не люблю. В Москве ресторанов полно. Машину уже не вожу, пользуюсь такси. И дочку уговорил отказаться от автомобиля. А в дачу все время надо вкладывать деньги. Зачем? Если мы ею не пользуемся.

Если нужно отдохнуть, мы покупаем билеты и летим к своим друзьям за границу. Я очень люблю Австрию, там жил мой деловой партнёр, с которым мы дружили семьями. У меня нормальная размеренная жизнь.

- В Интернете пишут, что это дача именно Надежды Румянцевой. Но, наверное, без вашего участия Надежда Васильевна ее бы не построила…

- Я финансировал эту затею, а все делала Надя. Она вообще к хозяйственным делам меня не подпускала. Единственный мой двоюродный брат - кинорежиссер Самвел Гаспаров (недавно умер, муж актрисы Натальи Вавиловой – Ред.) в свое время нас на эту дачу затащил. Я согласился купить, если Надя будет заниматься. Участок небольшой, всего 7 соток. Но место престижное. Рядом резиденция президента. Недалеко когда-то жили Никита Хрущев, Анастас Микоян с семьей. Есть городской телефон, автобусная остановка, ходит транспорт из Москвы, электричка… Когда мы эту дачу покупали для Нади была важна транспортная доступность, хотя у нас всегда была машина, и личная, и служебная. Но Надя иногда ездила на электричке. Была возможно купить недвижимость за границей. Но жена отговорила: нет смысла, ну будем приезжать на пару недель в году. А тут в Подмосковье все рядом.

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