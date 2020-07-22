В Татарстане экологи нашли нарушения на новом заводе и сразу их пресекли

В Набережных Челнах местные жители сняли дымящую трубу на территории заработавшего в мае асфальтобетонного завода. Жалобы поступили в «Народный контроль», откуда информация для реагирования ушла в министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

В результате проверки специалистов Прикамского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов Республики выяснилось, что новый завод работает с рядом экологических нарушений.

- Установленный источник выброса — асфальтобетонный завод — начал функционировать в мае текущего года и уже сразу с нарушениями. На момент проверки установлено, что объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не поставлен на государственный учет; не проведена инвентаризация источников загрязнения; пылегазоочистные установки не имеют соответствующих паспортов, не ведется производственный контроль эффективности очистки, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Предприятие привлекли к ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов». Она предусматривает санкции в виде предупреждения или штрафа до 100 тыс. рублей.

Также нарушителя наказали за нарушение по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению», предусматривающей штраф или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Юридическому лицу вынесли представление об устранении выявленных нарушений.