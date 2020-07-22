Пол-литра за 238: эксперт пояснил очередное повышение минимальных цен на водку

В Минфине предложили повысить минимальные цены на спиртное с 1 января 2021 года. Согласно проекту ведомства, весь алкоголь выше 28 градусов подорожает на 3-3,5%.

Так, самая дешевая водка объемом 0,5 л будет стоить 238 руб. против сегодняшних 230. Пол-литра коньяка обойдется в 446 вместо сегодняшних 433 руб. А бренди и другой алкоголь на основе винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов подорожает с 315 до 324 руб. за бутылку.

Сильно ли это ударит по потребителю? В беседе с «КП» Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, напомнил, что минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкие напитки пересматриваются раз в год из-за инфляции, роста акцизных ставок и подорожания спирта. Но смысла в этом нет никакого — по этой цене водки в магазинах почти не найти.

- Минимальная розничная цена теперь вообще не нужна, она свои функции утратила, - объясняет Дробиз. - Когда-то это был инструмент борьбы с нелегальной продукцией. Если стоило дешевле, значит продавали фальсификат. Но с появлением системы ЕГАИС, проверяющей продукцию на легальность, из розницы исчезли подделки. А легальную продукцию по таким ценам продавать невыгодно. Продукции по минимальным ценам как не было, так и не будет. Продавать водку по 230 рублей — работать в себе в убыток. Законное спиртное должно быть значительно дороже, процентов на 10-15%. Бутылка водки должна стоить не дешевле 245-250 рублей.

Напомним, для борьбы с подпольем минимальные цены на крепкий алкоголь устанавливают с 2009 года. Десять лет назад самая недорогая бутылка водки стоила 89 рублей.