Михаил Мишустин: «Я очень стараюсь не заразить ни одного депутата Госдумы!»

Первое выступление премьера Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства длилось более 3,5 часов. Вначале Мишустин зачитал сам отчет, а потом ответил на 22 вопроса депутатов и выслушал выступления руководителей думских фракций.

«СИЛУАНОВ НА ТОВАРИЩА НЕ ТЯНЕТ!»

- У меня почта за последние 3 месяца утроилась! Сплошной стон стоит! Оживились мошенники и рейдеры. Сохраняется угроза социального взрыва! - предсказывал с думской трибуны апокалипсис лидер КПРФ Геннадий Зюганов. А потом перекинулся на Минфин.

- Хочу обратиться к Силуанову (министр финансов, - Ред.), хотел назвать его товарищем, но он пока не тянет на товарища! Дыра в бюджете вами обозначена в 5 триллионов рублей, это 22% расходной части бюджета. Слушаю, оказывается, еще 4,7 триллиона надо секвестировать. Что будете секвестировать и как? - махал рукой Зюганов в сторону думской трибуны, на которой сидели министры правительства.

При этом кабмин Мишустина Зюганов в целом похвалил: «выбрали верные ключевые позиции, лучше вникают в суть проблем, регулярно звонят и советуются. Это нормальный стиль!»

- Если послушать со стороны, где-нибудь сидит чудак, слушает: «Кто там собрался? Наверно, бухгалтера». Цифры, кредиты… Это политический орган! Где политическая оценка?! - поднялся на трибуну лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

И, конечно, заговорил о Хабаровске.

- Михаил Владимирович, у вас, кстати, имя-отчество такое же, как у Дегтярева (врио главы Хабаровского края, член ЛДПР). Еще один повод помогать ему. Вы двойные тезки! - обратился Жириновский к Мишустину.

- Конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем работать и помогать ему будем. Мы понимаем, что он поехал на непростую ситуацию. Я позвоню ему в ближайшее время! - пообещал Мишустин.

«ЗАКАНЧИВАЙТЕ С РУКОПОЖАТИЯМИ И ОБЪЯТИЯМИ!»

- У вас вон министры одни в масках сидят, а другие — нет! Кто без масок — увольняйте! Вы вот почему без маски?! Вы почему белорусам (во время недавней поездки в Минск, - Ред.) руки пожимали? - допытывался Жириновский у Мишустина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791928" frameborder="0"></iframe> Мишустин оценил успех России в борьбе с коронавирусом.

- У меня антитела высокие! Я недавно проверял! - ответил премьер.

- Заканчивайте с рукопожатиями и объятиями! - требовал ВВЖ. - Коммунисты вон тоже ходят без масок всех заражают! Нам такие депутаты не нужны.

Сам Жириновский во время спича был без маски, но при этом держал ее в руке.

- Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Если тестироваться регулярно, если у вас есть иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то, в принципе, ни одного случая заражения в мире не произошло. Я очень стараюсь не заразить ни одного депутата Госдумы! - заверил Мишустин.

Тогда Жириновский попросил у премьера новое здание для Госдумы.

- Зданию 80 лет! Все прогнило! Сидим локоть в локоть, избирателей в коридорах принимаем! Не надо голову морочить, что мы решим проблемы наших граждан. Никогда не решим! Даже для депутатов вопрос решить не можете! - возмущался Жириновский.

В ответ Мишустин предложил депутатам представить ему проект по переезду Госдумы на новое место.

Жириновский, казалось, смилостивился.

- Вы - 12-е правительство. Я уверен, что у вас есть потенциал стать лучшим правительством России нашей. У нас все условия есть для того, чтобы страна хорошо развивалась, - заявил ВВЖ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791937" frameborder="0"></iframe> Мишустин - о цифровой трансформации.

«ВОЗЬМИТЕ ПОД КОНТРОЛЬ МОЛОДНЯК!»

- Возьмите под контроль племенной молодняк! - обратился к Мишустину один из депутатов-коммунистов.

- Молодняк возьмем под личный контроль, на работу будем ходить с песнями! - пошутил в ответ премьер.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей, заметив, что средняя зарплата в регионах отличается в разы.

- Когда вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч рублей, ее нет у учителя. И такая же ситуация по врачам. Бюджетная обеспеченность регионов отличается почти в семь раз! Важно не среднюю температуру по больнице учитывать, потому что там есть и морг, и там, где горячо. Вот нам нужно не допустить морга! - заявил Володин.

- Нам надо не средним градусом мерить, а в соответствии со стандартом жизни региона, потому что только потребительская корзина у нас различается в разы от севера до юга, - согласился премьер под аплодисменты депутатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791929" frameborder="0"></iframe> Мишустин: Число безработных в России увеличилось с апреля в 3,5 раза.

«Я РАДУЮСЬ, КОГДА КТО-ТО БОГАТЕЕТ»

Спросили депутаты и об олигархах.

- Можно много спорить, кому, как передавать накопленный капитал или вопросы национализации обсуждать. Но важно, чтобы если кто-то богатеет, налоги честно платились. И вот здесь наведен порядок, все прозрачно. Я радуюсь, когда кто-то богатеет только по одной простой причине: это означает, что в копилку государства поступают необходимые ресурсы, - заявил Мишустин.

Поинтересовались депутаты и планами кабмина по проверкам бизнеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791941" frameborder="0"></iframe> Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах.

- Миф, связанный с огромным количеством налоговых проверок, рушится. По количеству проверок выездных мы, наверное, меньше всех в мире проверяем на одного налогоплательщика. У нас из примерно тысячи налогоплательщиков проверяются два. А из малого бизнеса проверяется один из пяти тысяч, - заметил премьер.

По его словам, налоговики выезжают на проверку, если обнаруживается, что бизнесмены участвуют в незаконных схемах.